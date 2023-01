O ano de 2023 começa com alguma das mais simbólicas mudanças da política brasileira nos últimos anos para a população LGBTQIA+, negros e minorias. Assim como a mudança da mentalidade implantada com Ricardo Salles no ministério do Meio Ambiente para a recém-empossada Marina Silva, a mudança de Damares Alves para Silvio Almeida à frente do ministério dos Direitos Humanos representa a mais drástica guinada na mentalidade e proposta política para a população brasileira que o país já viu.

Em um discurso de posse que emocionou apoiadores e rendeu efusivos aplausos no lotado auditório do Ministério dos Direitos Humanos no último dia 03 de janeiro, o professor, advogado, e filósofo foi claro e direto ao se referir aos segmentos historicamente alvo de racismo e preconceito no Brasil: “vocês existem e são valiosos para nós!”. A frase repetida enfaticamente coroou um discurso cheio de referências a personagens históricos como Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama e Pelé.

Quatro anos atrás, o país via tomar posse na mesma pasta uma ministra que exaltava a ideia oposta: “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”, uma simplificação que escondia (e agredia) justamente a população LGBTQIA+ que o atual ministro disse com todas as letras que não serão esquecidos pelas políticas públicas do Estado brasileiro.

A série de polêmicas e episódios, no mínimo, questionáveis envolvendo a então ministra se seguiram até ano passado, desde acusações de tráfico sexual de bebês que se revelaram infundadas, até a tentativa de evitar um aborto em uma menina de 11 anos. Nada impede que a ex-ministra e senadora eleita siga em sua batalha ideológica no Congresso, mas, para alívio da população historicamente recriminada e excluída, esse tipo de polêmica não virá mais do ministério dos Direitos Humanos.

Por outro lado, temas que tinham ficado relegados na gestão anterior voltarão a estar no centro das preocupações políticas, como o combate ao racismo, a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos da Ditadura e a proteção aos defensores de Direitos Humanos.

Na semana que começou com a subida de rampa do Palácio do Planalto por Lula acompanhado de representantes da diversidade da população brasileira, a posse do renomado acadêmico negro, disposto a retomar as lutas das minorias, negros, indígenas, população LGBTQIA+, representa a continuidade dessa guinada que o País deve ter em termos de direitos humanos e inclusão. Que o país siga andando para frente nas demandas que importam aos mais necessitados e historicamente prejudicados. Para este colunista, além de um grande amigo, Silvio Almeida representa o que de melhor existe no Brasil.