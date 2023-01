Posse de Lula acerta no tom ao mostrar compromisso com ‘Brasil real’

Um menino negro da periferia, um indígena, uma pessoa portadora de deficiência, uma catadora de lixo, um professor, um artesão, um metalúrgico e uma cozinheira. Todos subindo de mãos dadas a rampa do Palácio do Planalto e pegando na faixa presidencial antes de ela ser entregue ao recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O simbolismo da imagem que estampou jornais no Brasil e no exterior mostra que o governo que se inicia soube trabalhar bem as mensagens em seu primeiro ato oficial para tentar reconectar a população brasileira com a política.

Mais do que isso, Lula expôs uma guinada simbólica em relação ao seu antecessor. Ao subir a rampa com representantes das minorias, o presidente demonstrou seu compromisso com a diversidade. As causas indígenas e das mulheres, principalmente, ficaram evidentes nos primeiros discursos. Além, claro, de ser o Ministério com o maior número de mulheres, além da presidência de dois bancos importantes, como a Caixa que tem relevância social em todo país.

O presidente também se mostrou sensível à situação de milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. E chorou ao falar da situação dos brasileiros que passam dificuldade e precisam pedir ajuda nos sinais de trânsito (contingente que cresceu na esteira da crise econômica causada, em grande parte, pelo caos da pandemia). Após quatro anos de um presidente que zombava de quem sofria com falta de ar e que nunca demonstrou a mesma sensibilidade, o país agora tem um mandatário que expressa um compromisso indelével com o combate à fome e à miséria. Um avanço civilizatório inegável, mas que traz também uma cobrança e expectativa enormes sobre a nova gestão. Agora é esperar para ver se a solução dos problemas dos brasileiros que vivem no “Brasil real” vem, de fato, durante todo o mandato.

A cerimônia que sensibilizou eleitores do petista foi uma das faces da virada política do país. Após o evento na Esplanada dos Ministérios, veio outra: vários decretos e iniciativas que derrubaram políticas armamentistas que facilitavam o acesso a armas e munição, que recriaram estruturas importantes como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ligado à Presidência da República, e que prorrogaram o renomeado bolsa-família de R$ 600, dentre outros.

Em um país com 33 milhões de pessoas sofrendo com a fome, segundo dados da rede Penssan, e com oito entre cada dez famílias endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio, o novo governo já começou passando a mensagem que está atento aos flagelos de grande parte da população. Por ironia, pode-se dizer até que a nova gestão começou com o pé-direito na forma de se comunicar e sinalizar quais serão suas prioridades. Até mesmo os eleitores de centro menos simpáticos a Lula não podem negar que o novo governo foi suprapartidário ao nomear para seus ministérios duas mulheres ex-candidatas à Presidência da República: Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (MDB) em um aceno de que está se construindo no país um governo de união nacional com diferentes atores políticos.

Os desafios do Brasil, porém, precisam de mais que decisões simbólicas e imagens impactantes. O flagelo da fome, ainda que seja o mais grave e vergonhoso do país, não é o único que tem deixado famílias brasileiras fadadas ao atraso. A falta de emprego de qualidade, a inflação que ainda assusta, a educação e saúde sucateadas são uma realidade dura para milhões de brasileiros, muitos dos quais não veem em Lula um “salvador da pátria” e que terão muito menos paciência com o governo do que nos mandatos anteriores do petista. Se o governo Lula 3 conseguirá mais acertos, só o tempo dirá. Este colunista torce para que não haja erros, pois o povo tem pressa.