Onde está a meritocracia masculina?

Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel

Seria impossível, durante este mês de março (e em qualquer época do ano), minha coluna não abordar temas relacionados às mulheres. Por isso, na coluna, quero conversar com você sobre a vida das mulheres no contexto da pandemia.

Para que possamos pensar juntos sobre as experiências pessoais e profissionais das mulheres brasileiras durante a crise provocada pela Covid-19, trago dados de uma série de pesquisas recentes, produzidas pelo Instituto Locomotiva.

Que as mulheres enfrentam jornadas duplas (ou triplas) de trabalho, em casa e fora dela, não é novidade. Mas como as pressões adicionais do confinamento imposto pelas medidas de isolamento social agravaram este cenário?

Os números são fortes, e não deixam dúvidas de que os dilemas criados pela pandemia vão persistir muito além dela.

