O Brasil merece Richarlison

Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel

O Brasil saiu fraturado das urnas. Dividido a ponto de milhões de brasileiros terem uma dificuldade real de vestir a camisa amarela.

Não é à toa que em seu primeiro pronunciamento sobre a Copa depois de eleito, Lula deixou claro que iria usar a camisa canarinho no primeiro jogo do Brasil, tentando acabar com o monopólio dos ditos “patriotas” em usar este símbolo nacional.

O jogo chegou, mas foi mais que isso que uniu o Brasil. Ganhamos com direito a gol histórico. Mas, de novo, foi mais que isso que uniu o Brasil. O sentimento de ontem deixou claro que os números não mentem. É Richarlison o craque capaz de reconectar nosso país com o que temos de melhor. Vejamos alguns exemplos:

Quando Jorge Floyd foi assassinado por um policial nos Estados Unidos, o camisa 9 não vacilou em dar declarações contundentes contra o racismo e foi além: associou o preconceito à realidade cotidiana dos jovens brasileiros. Disse que podia ser qualquer um que não teve a sorte que ele teve. Em nossas últimas pesquisas, quase 9 em cada 10 brasileiros condenam veementemente o racismo e consideram fundamental ter tolerância zero contra qualquer tipo de discriminação.

Alguns anos atrás, durante a pandemia, Richarlison se solidarizou com o apagão de energia no Amapá. Na época, dois terços dos brasileiros também.

Richarlison, assim como a maioria dos brasileiros, se sensibilizou com a crise do oxigênio em Manaus. Reuniu outros atletas e doou tubos de oxigênio para os hospitais.

Durante uma Copa América realizada no meio da pandemia e cercada de polêmicas sobre a vacinação, foi o Pombo que teve coragem de se manifestar, colocar em sua chuteira a defesa da pesquisa científica, doar o calçado para um leilão beneficente e postar em suas redes a convocação para a vacinação. “Hoje o papo não é sobre futebol. É sobre vida. Por favor, não deixe de tomar sua vacina”, disse. Novamente o jogador estava em sintonia com a crença de 8 em cada 10 brasileiros, que acreditam que só a vacina seria capaz de acabar com a pandemia.

Até pouco tempo atrás, o Brasil era conhecido no mundo por algumas características marcantes de seu povo. Solidariedade, defesa da ciência, generosidade e alegria. Richarlison não uniu nosso país apenas na hora do gol. Richarlison será lembrado pelo momento em que nosso país se reencontrou com ele mesmo.

Que felicidade voltar a ver o mundo a ter orgulho de um brasileiro. Que privilégio poder viver este momento.