Manoel Soares: Não é sobre diversidade, é sobre o Brasil conhecer o Brasil

A vida sempre foi muito generosa com este colunista. Em especial quando coloca no meu caminho pessoas que me ensinam o que de fato importa. Uma dessas pessoas é um baiano que conheci dividindo o palco no festival de publicidade de Gramado. Ok, dividindo também a ressaca da festa que rolou depois da palestra.

Quando conheci, Manoel já era repórter da RBS, a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Branco que sou, demorei um pouco para entender a razão de um cara tão talentoso como ele, colocar como o maior desafio de vida, criar os filhos. Precisei mergulhar no seu passado para entender. Quero te ajudar a entender também.

Manoel nasceu na Boca do Rio, na periferia de Salvador e desde cedo sua história foi marcada por batalhas e superação. Sua mãe, a Dona Ivanete, enfrentou a violência do pai de Manoel, um conhecido traficante, antes de dar um basta e fugir para São Paulo. Comecei a entender que os valores do meu amigo foram forjados por momentos difíceis que eu e, provavelmente a grande maioria dos leitores de Veja, não conseguiríamos nem de perto imaginar.

Como se acomodar simplesmente não é uma opção para quem mata um leão por dia, a família se mudou para Porto Alegre, em busca de trabalho e oportunidades. Na nova cidade, Manoel teve que encarar a dura realidade de dormir embaixo de um viaduto. Seguiu em frente. Seu espírito resiliente e seus quase 2 metros de altura abriram portas para ele atuar como segurança dos travestis que trabalhavam na região onde morava. Mais uma vez, foi na adversidade que o compromisso com a diversidade se fez.

Definitivamente a vida é uma montanha-russa e Manoel experimentou diversas voltas e reviravoltas para se tornar essa figura que faz com que o telespectador brasileiro se reconheça quando liga a TV. Antes do Profissão Reporter, das matérias especiais no Fantástico, das coberturas corajosas sobre o impacto da pandemia nas vilas e favelas do país, Manoel vendeu válvulas de gás, trabalhou como zelador, jardineiro e tantas outras coisas.

Sua sede de conhecimento, adquirida graças à influência de sua mãe, uma testemunha de Jeová, o incentivou a ler e decorar trechos inteiros da Bíblia. Foi essa habilidade de comunicação que o levou rapidamente para a frente das câmeras quando conseguiu uma oportunidade de trabalho na TV Educativa. Esse cara contrariou todas as estatísticas de um país tão desigual nas oportunidades como o nosso, se transformou em um dos primeiros comunicadores negros a brilhar nas manhãs da Rede Globo, mas talvez, mais importante que isso, se tornou a tecla SAP para que a elite brasileira consiga entender o Brasil, através das conversas inteligentes e instigantes que conduz nas suas noites do Papo de Segunda. Não é trivial transitar por diferentes mundos, traduzir diferentes línguas.

Continua após a publicidade

Se é verdade que o Manoel conseguiu seguir um caminho diferente das estatísticas, também é verdade que segue um padrão bastante comum dos filhos das favelas brasileiras: Prefere se calar sobre suas virtudes e agradecer a coragem de sua mãe. Ainda Bem, Dona Ivanete merece. Manoel é um dos caras mais “família” que conheço. Pai de seis filhos, é casado com a genial executiva social e ativista Dinorá Rodrigues. Ele fez um pacto com sua mãe para que nenhum deles fosse enterrado antes do outro. Deu certo. Os cinco irmãos estão vivos e dona Ivanete, aos 62 anos, ganhou de presente a tão sonhada casa própria.

Depois de saber essa história e do seu compromisso pessoal em “ser o pai que nunca teve”, fica mais fácil de entender aquela minha dúvida sobre a razão de ter como maior desafio de vida criar os seus filhos. Essa missão é mais desafiadora do que encarar qualquer audiência. Que pai não quer que seus filhos saibam desde cedo a diferença entre o que é certo ou errado. Do que é conceito ou preconceito? Qualquer bom pai de família deseja o melhor pros filhos. Acontece que quando a sua família é negra, esse “melhor” é bem mais difícil de ser alcançado.

A boa notícia para o meu amigo é que a sua missão está dando certo. Seus valores transformaram seus herdeiros nos críticos mais exigentes (Depois da Dinorá, é claro). Eles estão sempre de olho, puxando a orelha do pai se ele deslizar com alguma expressão machista ou homofóbica. Eles avaliam seu comportamento diante das câmeras e nas redes sociais. Manoel só consegue ensinar tanto, e para tantos, porque não cansa de aprender. Agora com os pequenos Izael e Ezequiel, de 3 e 4 anos, que foram diagnosticados dentro do espectro autista.

Nesta altura do campeonato, talvez vocês estejam me perguntando a razão de uma coluna chamada “por trás dos números”, dedicada a entender o Brasil, estar contando a história de vida de uma celebridade. A razão é simples. Manoel é exatamente o Brasil que está por trás dos números. Enxergar o Brasil não serve apenas para as periferias. Serve para os mais ricos, para os mais escolarizados, para todos aqueles que, como eu, acreditam que juntos podemos ir bem mais longe. Abrir os espaços e os ouvidos para aprender com pessoas com essa história de vida, além de um privilégio, é um compromisso civilizatório.

Quando penso no Manoel, minha mente voa além da TV. Penso na importância de termos mais vozes negras na comunicação. Vozes e rostos que não se restrinjam a papéis estereotipados. Estamos na terceira década do século XXI. Diversidade é termos negros falando de economia, de ciência, apresentando programas populares, mas também programas de elite. Manoel revoluciona porque se recusou a ficar nos cercadinhos que o Brasil do século passado insistia em colocar os negros que, por algum erro de sistema, se tornavam uma figura relevante no cenário nacional.

Manoel é uma mistura de poeta gentileza com Nelson Mandela. O ponto de encontro entre o compromisso, a atitude e a elegância. Meu amigo, você abriu as portas para que outros brasileiros sigam seus passos, em todos os lugares, em todas as redes, em todas as telas

Obrigado irmão. Que sorte a minha (e de tantas pessoas com a mesma origem de conforto que eu), ter o privilégio de papear e aprender com você.