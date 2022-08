Lula no Jornal Nacional: “Você se lembra disso, Bonner?”

Mais do que economia, violência, saúde ou corrupção, em uma eleição onde o atual presidente da república concorre contra um ex-presidente é natural que o grande embate seja o do Legado. Nada é mais natural do que, antes de decidir o voto, o eleitor se pergunte: “Será que a minha vida está melhor hoje do que no passado?”.

Sabendo disso, em sua sabatina no Jornal Nacional, Lula usou e abusou de recursos narrativos que procuram resgatar a memória afetiva do eleitor, as usando como escada para a crítica aos pontos fracos do atual governo.

Mas a sabatina mostrou uma outra estratégia da narrativa petista. Quem acompanha o mundo político costuma usar um termo muito específico quando quer se proteger antecipadamente de críticas que certamente virão. Vacina – e não a do zé gotinha ou da Covid-19. Falamos da vacina necessária para o candidato se proteger dos vírus da crítica política.

Vamos à tríplice viral do candidato Lula:

1 – Petrolão: Lula, pela primeira vez, admitiu a corrupção na Petrobrás durante o seu governo. Disse que a corrupção só aparece quando se tem mecanismos de investigação, mecanismo que, segundo ele, foram criados nos governos do PT. Saiu da postura negacionista de até pouquíssimo tempo atrás e passou a se colocar como alguém que terá tolerância zero com essa prática.

2 – Governo Dilma: De uma forma doce, sem de forma alguma jogar na fogueira sua companheira de partido, Lula se distanciou de qualquer responsabilidade sobre o Governo Dilma, apontou erros que não serão repetidos e, por fim, brincou com o apresentador do Jornal Nacional afirmando que quando ele for substituído na bancada do JN descobrirá na prática o significado do velho ditado: “rei morto, rei posto”.

3 – Ditaduras: Lula defendeu o direito a autodeterminação dos povos, lembrou que, quando presidente, participou do grupo de países que mediaram a relação entre Colômbia e Venezuela e, de quebra, respondendo uma pergunta sobre a polarização, criticou o partido comunista Chinês e cubano. Criando uma proteção as críticas que procuram o associar a estes regimes.

Nesta campanha de vacinação, quem perdeu foi a terceira via. Enquanto Bolsonaro se saiu muito bem, jogando na retranca e garantindo que não perderia nenhum voto após a entrevista, Lula jogou no ataque, mirando o eleitor médio que não tem o voto consolidado. Um eleitor que, no seu histórico na urna, já votou muito mais vezes em Geraldo Alckmin do que em Bolsonaro ou no próprio Lula.

Lula sabe muito bem que Alckmin, a versão 2.0 da “carta aos brasileiros”, cumpre ao mesmo tempo a função política de ser a tangibilização da ideia de pacificação e um seguro político e econômico ao mercado. Por essa e por outras o ex-presidente repetiu várias vezes o nome do seu candidato a vice.

Por fim, o melhor termômetro sobre o desempenho de Lula na sabatina não vem das pesquisas qualitativas e muito menos dos analistas políticos. Vem das postagens dos eleitores bolsonaristas. Eleitores que, após a entrevista, preferiram centrar o seu ataque aos entrevistadores do Jornal Nacional do que nas falas do ex-presidente.

