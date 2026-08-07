Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Imagem Blog

Por Trás dos Números

Por Renato Meirelles Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel
Brasil

Lei Maria da Penha faz 20 anos

Por que a conta da violência ainda não fecha? Pesquisa mostra o impacto da legislação e os desafios culturais e judiciais ainda presentes.

Por Renato Meirelles Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 18h21
Em 2023, 1.556 mulheres pediram apoio de autoridades fora do Brasil
 (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Lei Maria da Penha faz 20 anos Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa do Instituto Locomotiva e do Instituto Patrícia Galvão, com apoio da Uber, mostra que a lei mudou o país — mas a cultura, a Justiça e os homens ainda precisam avançar.

Há leis que mudam códigos. Há leis que mudam o vocabulário de um país. A Lei Maria da Penha fez as duas coisas.

Antes dela, a violência doméstica era empurrada para dentro de casa, como se a porta fechada transformasse crime em “problema de casal”. A memória desse Brasil permanece viva: 81% das mulheres dizem que predominava a ideia de que “em briga de marido e mulher não se mete a colher” e que as vítimas não tinham onde buscar ajuda.

Siga

Vinte anos depois, praticamente todo mundo conhece ou já ouviu falar da lei. Sete em cada dez mulheres reconhecem que ela tem impacto real. Mais da metade se sente mais protegida e três em cada quatro dizem estar mais atentas aos riscos. A lei deu nome ao que era tratado como destino e legitimidade à mulher que decidiu dizer: “isso não é normal”.

Continua após a publicidade

Mas a pesquisa que o Instituto Locomotiva realizou com o Instituto Patrícia Galvão, com apoio da Uber, mostra que a comemoração precisa vir acompanhada de um incômodo. Entre as brasileiras que já se relacionaram com homens, 34% respondem espontaneamente que sofreram violência de parceiro ou ex-parceiro. Quando apresentamos situações concretas de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial, o número salta para 54%. São quase 48 milhões de mulheres.

Do outro lado, apenas 11% dos homens reconhecem ter praticado alguma dessas agressões. A conta não fecha. Parte da violência ainda se esconde atrás de palavras como ciúme, cuidado ou autoridade. Ela nem sempre começa no soco. Pode começar no celular vasculhado, no dinheiro controlado, na roupa proibida, no trabalho sabotado, na humilhação repetida até a mulher duvidar de si mesma.

Continua após a publicidade

A lei avançou mais rápido que parte da cultura. Para 77% das mulheres, muitos homens ainda não reconhecem certos comportamentos como violência. E 82% dizem que, mesmo condenando piadas machistas e atitudes violentas, eles se calam quando estão entre outros homens.

Também não basta conhecer a lei se a porta de saída continua estreita. Para 68% das mulheres, o medo de denunciar é um dos maiores obstáculos; 56% citam a impunidade e 39%, a lentidão da Justiça. Entre a agressão e a proteção, ainda há um corredor longo demais.

Continua após a publicidade

Por isso, a próxima etapa não pode ser tarefa apenas das mulheres. O enfrentamento precisa entrar na conversa dos pais com os filhos, dos amigos entre si, das escolas, empresas, igrejas e grupos de WhatsApp. Quase nove em cada dez mulheres esperam que os homens sejam referências positivas para meninos e jovens. O silêncio masculino também educa — quase sempre para o lado errado.

A Lei Maria da Penha foi uma conquista civilizatória. Mas oito em cada dez brasileiras dizem que, sozinha, ela não basta. Lei não é colete à prova de machismo. Sem Justiça mais rápida, proteção efetiva, rede de acolhimento, autonomia financeira, educação e homens dispostos a confrontar outros homens, ela continuará chegando tarde demais para muita gente.

Continua após a publicidade

Celebrar esses 20 anos é reconhecer o caminho percorrido. E assumir que o Brasil só terá vencido a violência quando nenhuma mulher precisar organizar a própria vida em torno do medo.

Publicidade
TAGS:
Justiça
Mulheres
Polícia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).