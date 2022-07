Favela Marte é exemplo do avanço da filantropia e de medidas emergenciais

Tenho o privilégio de ser um dos primeiros conselheiros da Gerando Falcões, uma rede de ONGs de desenvolvimento social, e conhecer boa parte da história de superação e crescimento de Edu Lyra, fundador e CEO. No entanto, nem o papel fundamental que as ONGs tiveram no combate à fome durante a pandemia promoveu mudanças tão estruturais quanto o projeto Favela Marte, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Uma iniciativa modelo de revitalização de favela que receberá soluções de combate à pobreza e vai influenciar o Brasil na construção de soluções reais para territórios vulneráveis. Essa ação mostra o avanço do papel da filantropia e de medidas emergenciais para promover mudanças estruturais na vida das pessoas.

A Favela Marte é a primeira da rede Gerando Falcões a receber o projeto Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida) e também é a que está em estágio mais avançado. O Favela 3D está reestruturando as comunidades para promover uma transformação completa, focada na melhoria da qualidade de vida de seus moradores e tem os seguintes pilares: moradia digna, acesso à saúde, direito à educação, cidadania e cultura de paz, primeira infância, autonomia da mulher, geração de renda e cultura, esporte e lazer.

Essa construção só é possível graças ao papel de articulação conduzido pelo Eduardo Lyra. Capaz de juntar prefeitura, governo do Estado, iniciativa privada e o instituto As Valquírias para mudar estruturalmente a vida de 250 famílias. As intervenções têm prazo previsto estimado em três anos para serem implementadas por completo. A ideia é interromper o ciclo que perpetua a pobreza nas comunidades do país.

A boa notícia é que este ano já foram firmadas parcerias para a implementação do projeto em mais três favelas.

Tenho certeza que o trabalho realizado pela Gerando Falcões servirá como um modelo a ser seguido.