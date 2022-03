Entre a ideologia e o preço do arroz

Hoje nós, brasileiros, nos postamos ansiosamente diante de um acontecimento histórico inédito: a disputa eleitoral entre um ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A população terá a chance de responder nas urnas à polarização instalada desde as eleições de 2018, com suas campanhas massivas e a exaltação dos ânimos que seguimos vivenciando desde então. Mas, mais do que isso, o embate que testemunharemos será uma disputa entre legados políticos e projetos de sociedade.

À medida que estes antagonismos ganham tração no discurso público, uma mesma pergunta ecoa, repetidas vezes: existe uma terceira via? Como devem votar as pessoas que não se identificam nem com a gestão atual, nem com a outra?

Diversas figuras tentam se fixar como a grande alternativa aos dois maiores expoentes da corrida eleitoral da presidência, a exemplo de Ciro Gomes e Sergio Moro.

Outra pergunta, entretanto, talvez mais importante que esta, paira no ar: com o que realmente se importa o brasileiro que busca uma terceira via para votar? Sua divergência representa uma rejeição das convicções políticas em disputa nas figuras de Lula e Bolsonaro, ou uma rejeição da relevância da ideologia diante de suas demandas imediatas por uma qualidade de vida melhor?

Em resumo, o que interessa é a ideologia, ou o preço do arroz?

Para pensarmos juntos sobre essas e outras questões, trago dados recentes de pesquisas realizadas pelo Instituto Locomotiva.

Vem comigo, assista o vídeo!