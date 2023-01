Eleitores de Bolsonaro têm o dever moral de condenar o bolsonarismo

Há dois anos, o mundo assistia estarrecido uma horda de baderneiros invadir o Capitólio dos Estados Unidos, país que é tido como referência das democracias ocidentais, para tentar impedir a posse do presidente recém-eleito, o democrata Joe Biden. Tudo isso, após uma incitação explícita do presidente derrotado, Donald Trump. Não foi por falta de alerta de especialistas que, dois anos depois, uma horda semelhante em seu radicalismo e desrespeito à Democracia invadiu não somente o Congresso brasileiro, mas todas as sedes dos três Poderes em Brasília. Não foi falta de aviso. O padrão antidemocrático é o mesmo em todo o mundo.

A cena assustadora e vergonhosa de vandalismo, agressões e violência golpista que percorreu o mundo gerou repúdio da comunidade internacional e, ao que tudo indica, pode marcar um distanciamento entre a extrema-direita bolsonarista radical e a maioria dos eleitores moderados que se recusaram a votar no Presidente Lula. O desafio que se coloca agora é se as autoridades e a própria sociedade estão prontas para isolar da vida pública o pensamento extremista que pautou o ato terrorista do ultimo domingo.

A sequência dos fatos após a estabilização da situação de ontem na capital federal mostram os primeiros movimentos das instituições e do mundo político neste sentido. A começar pela intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, determinada de forma acertada pelo presidente Lula e o pedido de CPI no Congresso Nacional para apurar o ocorrido. Some-se a isso, a dura resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o imediato afastamento do cargo do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e o desmantelamento em 24h, de todos os acampamentos golpistas, inclusive o em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, de onde partiu a horda.

Governadores eleitos com o voto de bolsonaristas e que até pouco tempo estavam subindo no palanque de Jair Bolsonaro e fazendo campanha para ele no segundo turno das eleições, como Tarcísio de Freitas (União Brasil), de São Paulo, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Romeu Zema (NOVO), de Minas Gerais, foram unânimes em repudiar os atos e reforçar o respeito à Democracia. Sinalizaram que a repressão a atos radicais, como tentativas de fechar acesso a refinarias e estradas, que chegaram a ser aventadas, também será dura nestes estados. Tudo leva a crer que, desta vez, as duras notas de repúdio vão se fazer valer em punições e repressão a radicais. Mais que isso, que os governadores estão prontos para tomarem o controle das suas polícias.

Enquanto o país colhe os cacos do estrago incalculável (e em grande parte, irrecuperável) nas estruturas históricas da Praça dos Três Poderes, e da abalada autoestima nacional, o exemplo dos Estado Unidos deve servir de alerta para o tamanho do desafio que temos à frente. Dois anos após o ocorrido no Capitólio, mais de 950 pessoas envolvidas foram presas segundo o FBI, e 351 foram condenadas. Ainda assim, a ala trumpista radical do Partido Republicano ainda se faz presente na vida política do país e levou a Câmara dos Deputados americana a mais longa votação de sua história para escolher o presidente da Casa.

Ao todo, foram 15 votações que duraram quatro dias até se chegar a uma maioria para eleger o republicano Kevin McCarthy para o posto. A vitória expôs o racha dentro do próprio partido Republicano e só veio após McCarthy fazer concessões ao grupo radical. Que o exemplo sirva de alerta para os parlamentares, políticos, autoridades e mesmo para você leitor, o dever de vigília deve ser constante, caso contrário não serão apenas os prédios do sonho modernista de Juscelino Kubitschek e Oscar Niemeyer a serem devastados de forma sem precedentes.

