Dia dos Pais: 2024 revela um Brasil mais otimista e generoso na data

Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, aponta que 119 milhões de brasileiros planejam presentear alguém no Dia dos Pais, um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Esse crescimento reflete um movimento importante: o desejo de demonstrar afeto por meio de presentes está em alta, impulsionado por uma percepção de melhora na economia.

Imagine Maria, uma professora de 35 anos que vive em São Paulo. No ano passado, em meio à incerteza econômica, ela optou por um presente simples para seu pai — um par de meias. Contudo, com a estabilidade no emprego e uma folga maior no orçamento em 2024, Maria decidiu que seu pai merece algo especial. Ela representa os 40% dos brasileiros que pretendem gastar mais neste Dia dos Pais do que no ano passado.

Essa tendência de aumento nos gastos reflete um cenário econômico mais otimista. A redução do desemprego e uma leve recuperação no poder de compra estão impulsionando o consumo, especialmente em datas comemorativas. Essa mudança é visível em todas as faixas de renda, embora com diferentes limites de gasto.

Quando olhamos para os números, a pesquisa mostra que entre brasileiros de baixa renda, 6 em cada 10 pretendem gastar até R$ 200 em presentes. João, um motorista de aplicativo de 28 anos, é um exemplo dessa realidade, ele planeja gastar até R$ 150, provavelmente em um kit de ferramentas que seu pai tanto deseja.

Já entre os brasileiros de alta renda, o cenário é diferente. Apenas 29% planejam gastar até R$ 200, enquanto 43% pretendem desembolsar mais. Gabriela, uma advogada de 42 anos, faz parte desse grupo. Ela está planejando comprar um relógio sofisticado para seu pai, com um investimento de cerca de R$ 500. Refletindo o sentimento de muitos brasileiros que estão dispostos a gastar um pouco mais para agradar.

Além do valor investido, as preferências de presente também variam. Roupas (58%) e calçados (38%) lideram as escolhas, seguidos por eletrônicos, ferramentas e cosméticos – as duas últimas empatadas pela primeira vez como uma das principais opções de presente de dia dos pais. Ou seja, uma categoria que remete a um papel mais tradicional associado à figura paterna ao lado de uma categoria que dialoga menos com o universo masculino.

Para Carlos, um jovem de 25 anos que vive no Rio de Janeiro, a escolha foi uma camiseta do time de futebol de seu pai. Acertar no presente é uma forma de fortalecer o vínculo com o pai.

A pesquisa também destaca que quase sete em cada dez brasileiros (64%) vão presentear o próprio pai, enquanto três em cada dez (29%) planejam presentear o marido ou namorado. Entre as mulheres casadas, esse número sobe para 76%, mostrando como o Dia dos Pais se expande além da figura paterna tradicional, englobando outras relações importantes.

E o que os pais esperam? Mais de oito em cada dez (84%) aguardam receber um presente, com uma expectativa ligeiramente maior nas classes AB (86%) do que nas DE (81%).

Com essa análise, fica claro que o Dia dos Pais de 2024 será marcado por um maior volume de presentes e um desejo coletivo de celebrar a data de forma mais generosa e carinhosa, refletindo uma nova fase de confiança na economia e na capacidade de presentear aqueles que amamos.