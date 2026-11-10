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Por Trás dos Números

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Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel
Comportamento

Cigarro ilegal também é uma questão de segurança pública

Quando prisão, fiança e carga apreendida já entram no cálculo da operação, fica claro o tamanho do desafio

Por Renato Meirelles Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 14h16
Cigarros eletrônicos estão mais populares no Brasil, embora sejam proibidos
 (Martina Paraninfi/Getty Images)
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Cigarro ilegal também é uma questão de segurança pública Priorize VEJA no Google

Recentemente, conduzimos, no Instituto Locomotiva, uma pesquisa qualitativa com profissionais das forças de segurança pública que atuam diretamente na fiscalização, investigação e repressão ao mercado ilegal de cigarros.

Um dos relatos que mais me chamou a atenção veio de um agente da Receita Federal. Ele contou que, ao ser preso transportando cigarros ilegais, um motorista sugeriu que sua própria fiança fosse mais alta. O motivo era simples: a organização criminosa que tinha contratado aquele serviço pagaria o valor de qualquer maneira – “para o motorista, a prisão não desestimula nada”, disse ele.

A frase revela, em poucas palavras, o grau de organização desse mercado. Quando a prisão de um motorista, o pagamento da fiança e até a perda de uma carga passam a ser tratados como custos previsíveis da operação, estamos diante de uma estrutura capaz de incorporar parte dos riscos da repressão ao funcionamento rentável do negócio.

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E quando se fala em contrabando de cigarros, a imagem mais comum é justamente a de uma carga apreendida em uma rodovia ou de um caminhão parado na fronteira. É essa a imagem que costuma aparecer no jornal. Só que o caminhão é apenas um pedaço dessa história que cabe na fotografia.

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Por trás dele, os agentes que entrevistamos descrevem uma cadeia que envolve operadores financeiros, empresas de fachada, transportadoras, segurança armada, comunicação criptografada e estruturas preparadas para proteger patrimônio e manter a operação funcionando.

Uma das principais conclusões dessa pesquisa, feita para o Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade, é que o cigarro ilegal se tornou uma fonte relevante de financiamento do crime organizado. A atividade movimenta dinheiro, cria redes complexas de logística, sustenta estruturas de dominação territorial e permite que organizações criminosas diversifiquem seus negócios. Por isso, olhar para esse mercado apenas pela ótica da fiscalização aduaneira já é insuficiente. O que os relatos mostram é um problema que atravessa logística, sistema financeiro, patrimônio e segurança pública.

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Os agentes relatam, por exemplo, que o contrabando passou a envolver produção e financiamento dentro do próprio país. Grupos criminosos importam máquinas e mão de obra especializada para instalar fábricas clandestinas em território brasileiro: “Já estouramos fábricas clandestinas que tinham de 15 a 20 caminhões e toda uma estrutura de empresas de fachada e transportadoras lícitas emprestando o nome para blindar o patrimônio”, relatou um dos agentes.

Uma fábrica clandestina com 15 ou 20 caminhões está muito distante da imagem de uma operação improvisada de fundo de quintal. Há escala, investimento, logística e preocupação com proteção patrimonial, o que reforça que o crime organizado também profissionalizou sua gestão.

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E essa profissionalização chega ao dinheiro. Segundo um agente da Polícia Federal, grupos especializados administram pagamentos por meio do chamado “dólar-cabo”, um sistema clandestino que permite movimentar valores no Brasil e no exterior sem remessas físicas e sem passar pelos registros oficiais do país. “É um grupo que nunca viu uma caixa de cigarro na vida, mas propicia o fluxo financeiro da operação. ”

Essa talvez seja uma das falas mais reveladoras da pesquisa. Para participar desse mercado, já não é preciso sequer encostar no produto. Há quem transporte, quem produza, quem proteja, quem esconda patrimônio e quem faça o dinheiro circular. Quanto mais profissionalizada fica essa cadeia, maior pode ser a distância entre a pessoa presa com a mercadoria e quem efetivamente ganha com o negócio.

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A pesquisa também expõe as limitações enfrentadas pelas forças de segurança. Postos fechados, equipes reduzidas, equipamentos sem manutenção e policiais deslocados para funções administrativas comprometem a presença do Estado nas áreas de fronteira e nas rotas de distribuição.

E aqui aparece um dos contrastes mais incômodos das entrevistas. Os agentes descrevem organizações criminosas capazes de investir em máquinas, caminhões, comunicação e engenharia financeira enquanto, do outro lado, há postos fechados e equipamento público sem manutenção. A capacidade de adaptação do crime cresce mais rápido do que parte da estrutura disponível para combatê-lo.

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Isso ajuda a explicar por que o enfrentamento ao cigarro ilegal precisa ir além da apreensão de mercadorias. Envolve segurança, arrecadação, economia e capacidade institucional. Cada carga retirada de circulação conta. Cada fábrica fechada conta. Cada motorista preso conta. Mas, quando a própria organização já calcula essas perdas e consegue recompor sua operação, a resposta estratégica precisa alcançar também o dinheiro, o patrimônio e os responsáveis por financiar a cadeia.

O caminhão apreendido chama atenção porque cabe na fotografia. O dinheiro que mantém dezenas de caminhões rodando quase nunca aparece nela. E é justamente esse dinheiro que precisa estar cada vez mais no centro da investigação.

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