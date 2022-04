Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel

Produtividade, educação, saúde. Os principais problemas nacionais têm a ver com conexão digital – ou melhor, com a falta dela. Quase metade da população brasileira tem acesso precário à Internet ou simplesmente está desconectada, como mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a PwC. O que significa dizer que temos uma formidável massa de pessoas sem direito aos serviços públicos mais básicos – ou seja, cidadãos de segunda classe.

Antes de apertarmos a tecla verde na urna eletrônica em outubro, é bom conhecermos a agenda digital daqueles que querem dirigir o país. O presente e o futuro passam por ela. Assista ao vídeo e entenda a razão. Vem comigo!