A verdadeira disputa na escala 6×1: o tempo do trabalhador brasileiro

Renato Meirelles é pai da Helena, acredita que a Terra é redonda, está à frente do Instituto Locomotiva e, neste espaço, interpreta os números muito além da planilha Excel

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A jornada de trabalho 6×1 vai além das horas de expediente, impactando a vida familiar, o sono, a saúde mental e os relacionamentos. Uma pesquisa revela que a maioria dos trabalhadores sofre com essa rotina, que impede o lazer e o bem-estar. O debate deve focar no tempo para a vida pessoal e como equilibrar produtividade e qualidade de vida.

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A jornada 6×1 afeta a vida familiar, o sono e os relacionamentos. O debate sobre o trabalho precisa considerar não só as questões econômicas, mas também o que acontece fora do expediente.

A discussão sobre o fim da escala 6×1 costuma começar pelas horas trabalhadas. Mas existe um ponto muito importante e que é constantemente negligenciado: quanto tempo sobra para viver quando seu trabalho ocupa seis dos sete dias da semana?

Para quem nunca viveu essa rotina, pode parecer que um dia de folga é suficiente para descansar e resolver as pendências. Mas para quem vive, a realidade é outra. A folga vira o dia da faxina, do mercado, de lavar e passar a roupa acumulada e dos compromissos que não puderam ser cumpridos durante a semana. Quando tudo termina (ou quase termina), muitas vezes já é hora de se preparar para voltar ao trabalho.

Minha percepção é decorrente de mais de 25 anos pesquisando a classe C e de pesquisas realizadas pelo Instituto Locomotiva com trabalhadores submetidos a essa jornada. Os resultados nos ajudam a entender por que a discussão ganhou espaço na vida cotidiana dos brasileiros.

Entre os entrevistados, 69% dizem que a escala 6×1 impacta a vida familiar, 61% relatam dificuldades para dormir e para 55% a jornada dificulta aproveitar momentos de lazer, cultivar hobbies, encontrar amigos e manter uma vida social. Os relacionamentos com amigos e pessoas amadas também são afetados negativamente de acordo com 51% dos entrevistados.

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Além disso, a conta não termina quando o expediente acaba. Há o tempo gasto no transporte, o cansaço acumulado e as tarefas domésticas que continuam esperando. Isso porque o trabalhador não “vende” apenas as horas em que está diante do chefe ou executando uma atividade presencialmente no trabalho. Precisa organizar o restante do dia em função do horário de entrada, de saída e da necessidade de estar disponível novamente na manhã seguinte.

54% dos trabalhadores da escala 6×1 relatam problemas relacionados à saúde mental e ao bem-estar emocional. Para 47%, a rotina interfere negativamente nos estudos e na produtividade. Embora não seja possível atribuir esses problemas exclusivamente à jornada 6×1, os dados revelam a dimensão do desgaste relatado por quem vive essa realidade.

Sabemos que o trabalho ocupa um lugar central na ideia de ascensão social dos brasileiros. Trabalhar é o caminho para pagar as contas, melhorar de vida, dar oportunidades aos filhos e conquistar independência. Mas ter essa aspiração não significa aceitar que toda a vida seja organizada em torno do expediente.

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Essa é uma mudança importante na maneira de pensar a prosperidade. Ganhar mais continua sendo fundamental, principalmente para famílias que enfrentam a insegurança financeira. Mas aumentar (ou garantir) a renda não resolve tudo. Também importa o que uma pessoa consegue fazer com os recursos que ganha e com o (pouco!) tempo livre que possui.

E essa questão aparece de formas diferentes entre trabalhadores com carteira assinada, autônomos e pequenos empreendedores. Para alguns, ter flexibilidade para definir os próprios horários é uma conquista. Para outros, a falta de uma jornada previsível significa não saber quanto vão receber no fim do mês. Isso nos mostra que autonomia e segurança financeira nem sempre caminham juntas.

A proposta de remuneração por hora trabalhada, por exemplo, pode permitir que alguém amplie sua renda ao trabalhar mais. Mas também pode fazer com que uma doença, a falta de demanda ou a impossibilidade de cumprir um turno resultem em menos dinheiro no fim do mês. E ter liberdade para escolher a jornada é diferente de depender de horas extras para fechar o orçamento ou garantir a alimentação.

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Por isso, a discussão sobre a escala 6×1 não se resolve colocando de um lado quem quer ter um pouco mais de tempo livre e, do outro, quem se preocupa com a produtividade. É necessário avaliar como os diferentes modelos de jornada afetam a renda dos trabalhadores, a organização das empresas e a capacidade de produzir. Reduzir horas sem considerar os efeitos econômicos seria uma simplificação. Mas ignorar o desgaste de quem trabalha seis dias por semana também seria.

A questão é como distribuir os ganhos de produtividade e organizar o trabalho de modo que as diferentes atividades econômicas continuem funcionando sem tornar o descanso um privilégio. Essa discussão exige considerar as diferenças entre setores, ocupações e realidades profissionais, além dos custos e das condições para implementar mudanças.

O tema toca diretamente a experiência das pessoas. É difícil falar de qualidade de vida, saúde, família e oportunidades sem falar da rotina de quem trabalha. E para o eleitor, a discussão sobre jornada não está necessariamente ligada a uma identidade ideológica. Ela pode começar com algo bem mais concreto: conseguir acompanhar o crescimento dos filhos, estudar à noite, encontrar os amigos ou simplesmente dormir o suficiente.

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Os brasileiros querem melhorar de vida, empreender, consumir e conquistar independência. Também esperam condições para transformar o próprio esforço em oportunidades reais. Não se trata de escolher entre trabalho e descanso, mas de entender como o trabalho pode sustentar uma vida melhor.

A escala 6×1 colocou essa contradição no centro da conversa nacional. O debate não é apenas sobre quantos dias alguém deve trabalhar antes de folgar. É sobre o espaço que resta para a vida fora do trabalho e sobre quem tem condições de decidir como esse tempo será usado.

No Brasil, trabalhar continua sendo uma necessidade para a maioria. O desafio é fazer com que o trabalho também seja um caminho para a prosperidade, e não um obstáculo permanente ao tempo necessário para construí-la.