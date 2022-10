A disputa voto a voto no 2º turno

A dúvida da vez é sobre o papel da abstenção na decisão de quem será o próximo Presidente da República. Pode parecer incoerência, mas nesse cenário acirrado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o eleitor que deixar de ir às urnas no próximo dia 30 de outubro poderá estar decidindo quem governará pelos próximos quatro anos. Entender o perfil sociodemográfico da abstenção e correlacionar com o perfil de intenção de votos, além de olhar com uma lupa o grau de consolidação de votos (diferença entre intenção espontânea e estimulada), nunca foi tão importante.

No primeiro turno, em 2 de outubro, o nível de abstenção chegou a 20,9%, o maior desde 1998, quando o percentual foi de 20,3%. Isto quer dizer que aproximadamente 32 milhões de eleitores não compareceram às urnas.

Nesse contexto, vale destacar que ocorreram dois fenômenos interessantes: a maioria das abstenções registradas foi de pessoas que completaram, no máximo, o Ensino Fundamental, prejudicando o ex-presidente Lula – que tem uma parcela maior do eleitorado nessa faixa de escolaridade. Esse público deve ser beneficiado no segundo turno com a gratuidade do transporte público. Por outro lado, os idosos compareceram em peso, com mais de 1 milhão de eleitores acima de 70 anos, bem acima do registrado se compararmos com as outras eleições. Esse fenômeno ocorreu porque o INSS passou a considerar a votação como prova de vida para pagamento de benefícios.

Para se ter uma ideia de como a abstenção é importante: se não tivesse ocorrido no primeiro turno, Lula teria ganho a eleição. Caso as pesquisas de intenção de votos permaneçam acirradas como vemos hoje, um crescimento da abstenção de 4 pontos poderá tornar o presidente Bolsonaro vencedor.

De olho nestes eleitores, recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu a oferta gratuita de transporte público no dia da votação de 2º turno, validando a decisão de alguns prefeitos. Também tivemos uma série de estados que adiaram o feriado do dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para evitar aquela viagem de fim de semana e, consequentemente, uma possível abstenção nas eleições. Mas ainda assim haverá o Feriado de Finados três dias após o pleito, o que pode levar muita gente a “emendar” o feriado.

Ao olhar o panorama histórico, a diferença de eleitores que comparecem para o primeiro e segundo turnos nunca é grande e precisamos considerar que eleições mais polarizadas levam a uma abstenção menor. Embora a abstenção seja historicamente maior no segundo turno, o crescimento de 4 pontos na abstenção entre um pleito e o outro nunca aconteceu. Neste cenário, considerando que a abstenção seja parecida com o do primeiro turno, o presidente Lula tem mais chances de vencer.

Com uma eleição disputada voto a voto, as campanhas dos respectivos candidatos estão se mobilizando para levar esses grupos para as urnas. Muitos eleitores que não votaram nos dois candidatos no 1º turno podem estar sem ânimo para ir às urnas no segundo turno. A última pesquisa Data Folha, divulgada no dia 19 de outubro, deixa claro que apostar em reduzir a abstenção pode ser o caminho para a vitória. São votos valiosos numa campanha disputadíssima.

Continua após a publicidade