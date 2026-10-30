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Tecnologia

Trend do “esse sou eu quando era criança”: passo a passo para participar

Brincadeira no TikTok e no Instagram usa IA para inventar lembranças e desmonta a mentira a cada imagem, até revelar a foto original

Por Alvaro Leme 30 out 2026, 06h00
Criança com camisa polo branca e shorts azuis, segurando uma cesta de Páscoa, ao lado de um coelho gigante fantasiado de branco e dourado, em um salão luxuoso decorado com ovos de chocolate, coelhos de chocolate, arranjos florais e lustres dourados
A graça da brincadeira é começar com uma foto que pouco lembra a original. No meu caso, uma festa rica de Páscoa... (ChatGPT/Reprodução)
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Trend do “esse sou eu quando era criança”: passo a passo para participar Priorize VEJA no Google

A trend do “esse sou eu quando era criança”, também conhecida como “trend do desculpa” começa com uma foto alterada por inteligência artificial e termina com a imagem verdadeira. Entre as duas, cada slide desfaz parte da invenção, com frases que admitem a mentira. Veja como criar a sua.

Para a minha escolhi uma foto tosca da escola, numa festa de páscoa, mas vale qualquer uma que você ache engraçada. O importante é o contraste entre a primeira imagem e a última.

Criança pequena, de pele morena, usando fantasia de coelho com máscara branca e orelhas, vestido vermelho sobre camisa branca, segurando uma cesta de Páscoa. Ao fundo, parede clara com desenhos coloridos de coelhos pendurados.
…que, na verdade, foi uma festa muito mais singela do que a IA fez parecer (./Arquivo pessoal)

Como fazer a trend do “esse sou quando era criança”

1. Escolha a foto original

Separe uma fotografia que renda uma revelação divertida, como uma fantasia improvisada ou uma cena da infância. Guarde o arquivo intacto para usar no último slide.

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2. Planeje as mudanças

Escolha o que será inventado: roupa, cenário, objetos ou um personagem ao seu lado. Pense numa sequência de quatro ou cinco imagens, com diferenças visíveis entre elas.

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3. Envie a foto à IA

Use uma ferramenta que edite imagens, como o ChatGPT ou o Gemini, e descreva a primeira versão. Você pode adaptar este comando:

“Edite esta foto para me mostrar em [descreva a cena inventada]. Preserve meus traços, minha idade, minhas proporções e a pose. Mude apenas [liste as alterações]. Mantenha a aparência de fotografia antiga e não acrescente texto.”

Se o rosto estiver coberto, envie outra foto da mesma época como referência da aparência.

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4. Desfaça uma invenção por vez

Salve a primeira imagem e peça novas versões a partir dela. Por exemplo: “Agora troque o cenário luxuoso por uma sala simples. Preserve a pessoa, a roupa e os demais elementos”.

Repita até chegar perto da realidade. Confira cada resultado, porque a IA pode alterar o rosto ou detalhes que você pediu para manter. A última imagem deve ser a fotografia original, não uma recriação.

5. Acrescente as frases e monte o carrossel

Organize as fotos da mais inventada para a verdadeira. Escreva legendas curtas que combinem com cada mudança, como “Essa sou eu quando era criança”, “Só que a festa não era tão chique” e “A roupa também era outra”. Termine com “Desculpa”.

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As frases podem ser adicionadas no editor da publicação ou na própria ferramenta de IA. Revise a escrita e deixe claro na legenda do post que as primeiras imagens foram alteradas com inteligência artificial.

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TAGS:
Inteligencia Artificial
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