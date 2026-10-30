Trend do “esse sou eu quando era criança”: passo a passo para participar

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

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A trend do desculpa apresenta fotos alteradas por inteligência artificial e revela a imagem original no último slide. Para participar, escolha uma fotografia, planeje mudanças visíveis, gere as versões e organize o carrossel com frases que desfaçam a invenção.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A trend do “esse sou eu quando era criança”, também conhecida como “trend do desculpa” começa com uma foto alterada por inteligência artificial e termina com a imagem verdadeira. Entre as duas, cada slide desfaz parte da invenção, com frases que admitem a mentira. Veja como criar a sua.

Para a minha escolhi uma foto tosca da escola, numa festa de páscoa, mas vale qualquer uma que você ache engraçada. O importante é o contraste entre a primeira imagem e a última.

Como fazer a trend do “esse sou quando era criança”

1. Escolha a foto original

Separe uma fotografia que renda uma revelação divertida, como uma fantasia improvisada ou uma cena da infância. Guarde o arquivo intacto para usar no último slide.

2. Planeje as mudanças

Escolha o que será inventado: roupa, cenário, objetos ou um personagem ao seu lado. Pense numa sequência de quatro ou cinco imagens, com diferenças visíveis entre elas.

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3. Envie a foto à IA

Use uma ferramenta que edite imagens, como o ChatGPT ou o Gemini, e descreva a primeira versão. Você pode adaptar este comando:

“Edite esta foto para me mostrar em [descreva a cena inventada]. Preserve meus traços, minha idade, minhas proporções e a pose. Mude apenas [liste as alterações]. Mantenha a aparência de fotografia antiga e não acrescente texto.”

Se o rosto estiver coberto, envie outra foto da mesma época como referência da aparência.

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4. Desfaça uma invenção por vez

Salve a primeira imagem e peça novas versões a partir dela. Por exemplo: “Agora troque o cenário luxuoso por uma sala simples. Preserve a pessoa, a roupa e os demais elementos”.

Repita até chegar perto da realidade. Confira cada resultado, porque a IA pode alterar o rosto ou detalhes que você pediu para manter. A última imagem deve ser a fotografia original, não uma recriação.

5. Acrescente as frases e monte o carrossel

Organize as fotos da mais inventada para a verdadeira. Escreva legendas curtas que combinem com cada mudança, como “Essa sou eu quando era criança”, “Só que a festa não era tão chique” e “A roupa também era outra”. Termine com “Desculpa”.

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As frases podem ser adicionadas no editor da publicação ou na própria ferramenta de IA. Revise a escrita e deixe claro na legenda do post que as primeiras imagens foram alteradas com inteligência artificial.