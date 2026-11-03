🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Imagem Blog

Planeta IA

Por Alvaro Leme Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida
Tecnologia

Sua empresa é tão avançada em IA quanto diz? Pesquisa põe isso em dúvida

Novo relatório da Avanade aponta que quase 80% dos gestores brasileiros enxergam uma imagem de inovação superior à realidade do dia a dia

Por Alvaro Leme 3 nov 2026, 08h00
Cinco mãos de diferentes tons de pele, vestindo ternos escuros com punhos claros, seguram lâmpadas. A lâmpada central está acesa, com luz amarela e branca, enquanto as outras quatro estão apagadas, em tons de cinza e vermelho, sobre um fundo vermelho texturizado
Liderança pelo exemplo: 92.2% dos gerentes de nível medio acham que superiores precisam demonstrar mais uso prático de IA, aponta pesquisa da Avanade (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
Continua após publicidade
Sua empresa é tão avançada em IA quanto diz? Pesquisa põe isso em dúvida Priorize VEJA no Google

Quem trabalha em grandes empresas talvez já tenha ouvido a diretoria dizer que a casa está na linha de frente da inteligência artificial. Mas, porém, todavia, contudo… Às vezes tem a impressão de que, no dia a dia, a coisa não é bem assim.

Se é seu caso, você não está só. Mesmo.

É o que mostra o relatório AI Reality Report, divulgado hoje: 79,6% dos executivos brasileiros ouvidos para o estudo consideram que a empresa em que trabalham se apresenta publicamente como mais madura em IA do que realmente é.

Siga

Esse é um dos muitos dados interessantes da pesquisa encabeçada pela Avanade, empresa global de consultoria e serviços de tecnologia, que incumbiu a agência de pesquisa Vanson Bourne de detectar a quantas anda (de verdade) o uso corporativo dessa tecnologia tão rodeada de buzz.

“Vejo esses números menos como uma discussão sobre discurso e mais como um chamado para transformar ambição em impacto comprovável”, diz Adriano Picchi Neves, presidente da Avanade Brasil, referindo-se ao gap entre a imagem que muitas empresas têm de si e o que efetivamente conseguem alcançar.

Continua após a publicidade

O AI Reality Report ouviu tomadores de decisão de grandes empresas, que faturam anualmente mais de US$ 500 milhões. Foram entrevistados 3.600 profissionais, 230 deles no Brasil.

Outro aspecto interessante tem a ver com a ideia de repensar processos. É comum a gente ouvir dizer que não basta jogar uma camada de IA por cima de fluxos de trabalho antigos, porém apenas 18% dos participantes ao redor do mundo dizem ter remodelado de fato a maneira como suas equipes operam em torno da tecnologia. Por outro lado, 77% dos entrevistados descrevem suas equipes como estabelecidas, avançadas ou AI-first.

Entre os brasileiros entrevistados, a IA é vista com bons olhos: 67% relatam melhorias significativas ou transformacionais na produtividade dos colaboradores por causa dela, contra 59% na média global. “O Brasil mostra sinais muito positivos de geração de valor com IA”, afirma Neves. O próprio executivo alerta, porém, que “existe uma distância entre adotar IA e realmente transformar o negócio”.

Continua após a publicidade

O que conta como sucesso no uso da IA, afinal?

Sempre digo nas minhas aulas e cursos que o primeiro contato das pessoas com uma IA tem um quê de mágica. É empolgante ver nascer, em instantes, um relatório que antes levaria semanas, conheço bem a sensação.

Acontece que a conta precisa incluir o que vem depois, como conferir os dados, corrigir informações e ajustar o material ao que você realmente precisava. “Não basta implantar ferramentas ou gerar percepção de inovação”, diz Neves.

É a transição da paquera inicial para a convivência cotidiana, e quanto mais a gente usa os modelos, mais consegue enxergar com clareza o que conseguem de fato  entregar, bem como lidar com suas limitações. “A verdadeira maturidade aparece quando a IA transforma a forma como decisões são tomadas, como o trabalho acontece e como o negócio cria valor.”

Continua após a publicidade

Talvez essa diferença ajude a entender outro resultado do estudo. Para 42,6% dos gestores brasileiros, projetos de IA são frequentemente classificados como bem-sucedidos mesmo quando entregam pouco valor para o negócio ou quando seus resultados não foram medidos.

Parte da dificuldade pode estar na falta da conta.

No Brasil, 63,9% das organizações ainda não calcularam formalmente o retorno financeiro da IA nem tiveram os números revisados pela área financeira ou por conselhos executivos. O que, deixo aqui como sugestão para thought leaders que lerem este texto, representa uma oportunidade bacana para pesquisas futuras que eu adoraria noticiar.

Continua após a publicidade

A equipe precisa saber usar. Os líderes, também

Mencionar potencial e limitações da IA traz para a conversa a proficiência (ou falta de) do profissional do lado de cá da tela.

No Brasil, 44,8% dos gestores relatam que funcionários usam rotineiramente respostas de IA sem verificar se estão corretas, um número que acho alto e preocupante. Sinal de que não alertamos as pessoas com o devido grau de seriedade do quão temerária é essa conduta.

Já 33,5% reconhecem o uso disseminado de ferramentas que não receberam aprovação da área de tecnologia ou dos responsáveis pelas regras internas, a tão comentada Shadow AI. Para o funcionário, pode ser apenas um jeito de adiantar uma tarefa. Para a empresa, há uma questão adicional: quais informações foram compartilhadas com aquele serviço? Cabe a ela definir quais ferramentas estão liberadas, o que pode ser colocado nelas e quem responde pelo quê.

Continua após a publicidade

Entre os gestores brasileiros, 77% apontam que a formação para compreender as capacidades, as limitações e os usos adequados da IA precisa de melhorias moderadas ou significativas.

Essa não é a única frente a ser trabalhada (embora eu ache letramento em IA fundamental, tanto que é tema do meu doutorado): é preciso também abraçar com entusiasmo a ideia de liderar pelo exemplo. Segundo a pesquisa, entre os brasileiros ouvidos, 92,2% das lideranças de média gerência e de linha de frente acreditam que os executivos seniores precisam demonstrar mais, na prática, como usam a IA no trabalho.

───────────────────────────────────────────────

Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Negócios
Pesquisa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).