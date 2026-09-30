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Tecnologia

Só 15% das empresas tratam conhecimento em IA como requisito ao contratar

Levantamento da consultoria Michael Page sugere que a tecnologia já entrega produtividade, mas ainda influencia pouco na hora da seleção

Por Alvaro Leme 30 set 2026, 06h00
Balança da justiça com um laptop em um prato e uma pasta de documentos no outro, sob um cérebro humano que se divide em tons de amarelo e vermelho, com partículas brilhantes ao redor. Livros empilhados à esquerda e duas luminárias pendentes iluminam a cena
Pesos e medidas: empresas reconhecem que IA traz benefícios, mas isso não necessariamente se reflete na seleção de profissionais (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
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Só 15% das empresas tratam conhecimento em IA como requisito ao contratar Priorize VEJA no Google

De vez em quando, aparecem uns números sobre IA que deixam a gente coçando a cabeça, com cara de “ué”. Como mais reagir, diante da informação de que apenas 15% das empresas exigem conhecimento em IA na hora da contratação?

Pois é, eu também fiquei surpreso.

Até porque a fonte desse dado é uma consultoria grande, séria, que fez um levantamento idem. Trata-se do Guia Salarial 2027, da Michael Page, que ouviu 5.762 profissionais e 1.955 empresas, além de analisar mais de 400 cargos em 15 setores da nossa economia.

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Olha esses outros dados: para 36% das empresas, a habilidade em IA conta pontos na seleção, mas não é obrigatória, enquanto 20% levam essa competência em conta apenas em determinadas posições. Somando os dois primeiros grupos, pouco mais da metade das empresas valoriza quem sabe usar IA, embora só uma parcela pequena trate isso como requisito. Em três de cada dez empresas, ela simplesmente não influencia a escolha de novos profissionais.

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Não sei se o choque é maior para quem, como eu, vive no mundinho-acelerado-da-inteligência-artificial. Será?

Em outro estudo, IA aparece no topo das habilidades em alta

Para não ficar na divagação, procurei pesquisas que mostrassem o contrário. Não vou mergulhar numa descrição deles, então decidi trazer para cá o estudo Habilidades em Alta 2025, do LinkedIn, que analisou dados da própria plataforma para identificar as competências que mais cresceram no Brasil. E deu inteligência artificial na cabeça, primeiríssima do ranking.

Não quer dizer que um estudo esteja errado, ok? Apenas que lentes diferentes miraram em profissionais e recortes variados, e assim apareceram resultados contrastantes.

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E que, além de tudo, não buscaram responder as mesmas perguntas, sejamos justos.

Por outro lado, 92% dos entrevistados veem benefício no uso de IA

Agora, atenção para mais um exemplo da contradição humana em ação. O Guia Salarial percebeu, também, que 92% dos participantes identificam algum benefício no uso de inteligência artificial no trabalho e 47% apontam o aumento de produtividade como a principal vantagem.

“A primeira fase foi provar que a IA funciona. Isso já aconteceu”, afirma Lucas Oggiam, diretor-executivo da Michael Page Brasil. Agora, segundo ele, as empresas começam a tentar entender em quais funções essa habilidade realmente produz diferença suficiente para influenciar uma contratação. “Se duas pessoas têm acesso à mesma ferramenta, mas uma consegue economizar tempo, melhorar uma decisão ou evitar um erro relevante, essa diferença começa a entrar na conversa sobre contratação, carreira e remuneração.”

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Um ROI do profissional que usa IA, não da IA

Quando essa conversa chega ao salário, a distância continua grande. Apenas 23% das empresas já consideram a competência em IA um fator de diferenciação salarial, enquanto 37% ainda avaliam essa possibilidade. Para 32%, saber usar a tecnologia não deve alterar a remuneração. Entre os trabalhadores, a expectativa vai – adivinha? – na direção contrária: 57% acham que dominar ferramentas de inteligência artificial deveria se refletir no salário.

A tendência, porém, não é necessariamente que qualquer conhecimento de IA passe a valer mais dinheiro. À medida que o uso de chatbots e outras ferramentas se populariza, a familiaridade básica com elas pode deixar rapidamente de funcionar como diferencial profissional.

“A tendência é que saber usar algumas ferramentas se torne cada vez mais comum e, com o tempo, deixe de ser um diferencial por si só. Estamos entrando em uma fase em que colocar IA no currículo vai dizer cada vez menos”, diz Oggiam. Para ele, a valorização tende a depender do que o profissional efetivamente consegue fazer melhor graças à tecnologia. “O que pode justificar uma remuneração maior é quando essa competência se traduz em ganho real para o negócio.”

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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Inteligencia Artificial
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