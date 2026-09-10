Seu filho usa IA para estudar? Veja o que você não pode deixar de saber

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida

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Quase metade dos alunos brasileiros de 15 anos usa inteligência artificial (IA) semanalmente para estudar, segundo o PISA. Este guia prático para pais explora o uso da IA na educação, respondendo dúvidas comuns sobre como garantir que a ferramenta seja um auxílio no aprendizado, sem substituir o raciocínio crítico.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quase metade dos alunos brasileiros de 15 anos usa inteligência artificial (IA) pelo menos uma vez por semana para estudar, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) de 2025, maior estudo sobre educação do mundo. O relatório foi divulgado anteontem pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Vamos traduzir isso para a vida cotidiana: não é uma questão de se seu filho vai usar inteligência artificial, mas de como garantir que isso aconteça de maneira saudável.

Tentei reunir abaixo as dúvidas sobre uso de IA mais comuns entre pais e mães com filhos no Ensino Fundamental.

Meu filho vai deixar de pensar sozinho se usar IA para fazer tarefa?

Esse risco existe quando a ferramenta começa a fazer o esforço que caberia ao estudante. Se toda dificuldade termina com uma pergunta ao chatbot, o estudante deixa de buscar soluções por conta própria.

Qual é, então, o jeito certo de usar IA para estudar?

A regra mais útil é simples: a IA deve ajudar seu filho a pensar, e não pensar por ele. Vale usar para explicar algo com outras palavras, dar pistas, criar exercícios e apontar erros. Nunca para terceirizar a tarefa.

Usar IA para fazer tarefa é cola?

Depende da regra estabelecida pela escola e do que foi pedido pelo professor. De qualquer maneira, a IA deve entrar como um auxílio, nunca como substituto.

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Cada escola tem uma regra sobre IA?

Sim, e algumas ainda nem chegaram a um consenso a respeito. Vale perguntar.

Posso deixar meu filho usar IA para a lição de casa?

Apenas como um assistente, e isso também depende das regras da escola (ou as suas, porque cada família vai encontrar um caminho). Se deixar, oriente para que em vez de “resolva esta questão”, a criança escreva “não me dê a resposta; dê uma pista para eu tentar sozinho”.

Pode usar IA para pesquisar um assunto?

Sim, desde que ela funcione como ponto de partida. O cuidado é não transformar a resposta da IA na própria pesquisa, porque esses sistemas podem errar e até inventar informações.

Então meu filho não deve confiar nas respostas do ChatGPT?

Os filhos devem entender – aliás, os pais também – que apesar de avançadas, essas máquinas erram. Já ouviu falar em alucinação de IA? É quando um modelo entrega equívocos ou inventa dados nas respostas. E faz isso de maneira clara, convincente, bem argumentada. Ensine a criança a conferir dados em outra fonte confiável.

Pode pedir para a IA resumir um texto que precisava ler?

Campo minado, viu? Existe um grande risco de o aluno ler apenas o resumo em vez do material original (sejamos francos, esse pecado muita gente da nossa idade cometeu na escola de maneira analógica). Autorize a criança a pedir resumo apenas depois que já tiver lido o texto integral. O resumo pode servir como lembrete.

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E para fazer redação?

Deixe seu filho produzir a primeira versão. Depois, a IA pode apontar partes confusas, erros, argumentos fracos ou sugerir perguntas que ajudem a melhorar o texto. No Brasil, 27% dos participantes do Pisa disseram já recorrer a chatbots para elaborar textos de atividades escolares, o que torna essa uma das práticas que mais merecem atenção dos pais.

E se a escola acusar meu filho de usar IA sem ele ter usado?

Peça para saber em que evidências a acusação se baseia. Detectores de textos produzidos por IA não são provas infalíveis. A própria Turnitin, uma das ferramentas mais usadas nesse mercado, afirma que seu detector pode confundir textos humanos e artificiais e não deve ser utilizado sozinho para tomar medidas contra um estudante. Trabalhos anteriores, rascunhos e o histórico de produção do aluno ajudam muito mais a esclarecer o caso.

Como saber se a IA realmente ajudou meu filho a aprender?

Faça um teste que talvez tenham feito com você, na sua época de estudante: peça para ele explicar o assunto com as próprias palavras, responder a outra pergunta ou resolver um exercício parecido. Sem IA por perto, claro! Se consegue continuar sozinho, bom sinal.

Meu filho deve tentar sozinho antes de chamar a IA?

Sempre que a atividade estiver dentro do que ele consegue fazer, sim. Errar, tentar novamente e precisar recuperar uma informação da memória fazem parte da aprendizagem.

Existe idade certa para começar?

O Conselho Nacional de Educação aprovou no dia 1º de setembro uma diretriz que proíbe, até o 5º ano do Ensino Fundamental, o acesso direto, autônomo ou não supervisionado a ferramentas de IA. Nessa faixa, o uso deve acontecer em atividades pedagógicas planejadas e mediadas por professores. O texto ainda precisa ser homologado pelo Ministério da Educação. A regra segue uma preocupação que já aparecia fora do país: a UNESCO recomenda uso independente de IA generativa somente a partir dos 13 anos.

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Então menores de 13 anos não podem usar IA para estudar?

Podem ter contato com a tecnologia em atividades orientadas por pais ou professores. O que não é recomendável é simplesmente criar uma conta, entregar o celular e deixar uma criança conversar sozinha com o chatbot como faria um adulto.

E depois dos 13 anos, posso deixar usar à vontade?

Também não. Adolescentes ganham autonomia, mas ainda precisam entender limites. A supervisão pode diminuir conforme a idade, embora a conversa sobre como a ferramenta está sendo usada continue necessária.

Quanto tempo por dia meu filho pode estudar com IA?

Mais importante do que contar o tempo é observar o que a ferramenta está substituindo. Se começa a tomar o lugar da leitura, da escrita, dos exercícios ou até da conversa com professores e colegas, o problema está no uso, mesmo que ele dure pouco.

A escola não deveria ensinar meu filho a usar IA corretamente?

Deveria participar desse processo, mas você não acha que uma tecnologia tão nova e poderosa merece mais envolvimento dos pais no dia a dia?

E se ele começar a tratar a IA como amigo ou confidente?

Vale intervir. Um chatbot pode conversar com paciência, elogiar, aconselhar e parecer compreender sentimentos, embora continue sendo um sistema que gera respostas.

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Proibir completamente não seria mais seguro?

Pode parecer mais simples, mas deixa de ensinar uma habilidade que seu filho provavelmente precisará. O objetivo deveria ser chegar ao ponto em que ele saiba quando usar a IA, quando desconfiar dela e, principalmente, quando fechá-la e continuar sozinho.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda