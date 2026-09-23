🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Planeta IA

Por Alvaro Leme Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida
Comportamento, Tecnologia

Resumos de IA no Google influenciam 45% dos consumidores, diz pesquisa

De olho na Black Friday, levantamento da LWSA mostra também que 13% dos clientes começam procura por produtos em chatbots como ChatGPT e Gemini

Por Alvaro Leme 23 set 2026, 17h09
Uma mulher de vestido vermelho, com cabelo escuro e curto, recebe um presente dourado com laço vermelho de uma mão robótica cinza e preta. Caixas de presente de diferentes tamanhos estão no chão, sugerindo um cenário de troca ou entrega de presentes
IA na hora das compras: máquinas impactam escolha tanto por meio das buscas no Google quanto das conversas com ChatGPT e similares (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
Continua após publicidade
Resumos de IA no Google influenciam 45% dos consumidores, diz pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Peço desculpas a quem gosta, mas eu DETESTO os “AI overviews” que viraram padrão em sites de busca nos últimos tempos. Se bem que, nesse quesito, sou voto vencido, como mostra uma pesquisa que acaba de sair: nada menos de 45% dos consumidores se sentem influenciados por esses resumos de inteligência artificial que Google, Bing e afins exibem.

O dado vem de uma pesquisa feita pela LWSA com 1.044 consumidores brasileiros com 18 anos ou mais, de todas as classes sociais e regiões do país, que pretendem fazer alguma compra na Black Friday de 2026.

Sim, mas e o que isso impacta na sua vida? Bom, sempre tem algum leitor mal-humorado que lança essa, então cá estou para responder.

Siga

Números como esse mostram um impacto cada vez maior das informações fornecidas por inteligência artificial. Se o que o algoritmo prioriza para aparecer quando a gente pergunta pode levar a uma compra, essa máquina se torna uma espécie de guardiã que as marcas e empresas precisam batalhar para conquistar.

Continua após a publicidade

A era do AEO e do GEO. Sua empresa já aderiu?

Assim tem se consolidado algo chamado Answer Engine Optimization, que podemos entender como a “arte” de emplacar os produtos de uma marca nas respostas dos buscadores. O pessoal chama pela sigla AEO, que é uma espécie de gêmeo de outra sopa de letrinhas vinda do inglês, o GEO.

O que é GEO, então? É a sigla para Generative Engine Optimization. Como essa coluna é sempre antenada, expliquei há mais de um ano o que era, viu? Aqui é trabalho, como diz um certo técnico!

Se o AEO mira em fazer algoritmos citarem produtos, serviços e marcas nos resumos de IA, o GEO tenta fazer o mesmo, só que nas respostas dos chatbots (leia-se ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, dentre outros).

Continua após a publicidade

Para a galera do GEO, a pesquisa da LWSA também trouxe um dado importante: 13% dos consumidores começam a procura por produtos nos chatbots. Quer dizer, em vez de perguntar para o Google, recorrem ao ChatGPT. O que reforça a importância de emplacar as empresas nas citações dessas máquinas.

Em menos de quatro anos, chatbots ganharam fatia expressiva

Talvez você olhe e ache que 13% é pouco. Ainda mais se eu contar que, no mesmo levantamento, foi constatado que 56% dos consumidores iniciam a busca por produtos diretamente nos marketplaces. Mas, amigos e amigas, levem em conta que as IAs generativas ganharam o mundo há menos de quatro anos. Portanto, é coisa à beça essa fatia, viu?

“Para as marcas e lojistas, o desafio é entender onde a IA agrega conveniência sem perder a transparência e o componente humano que continuam influenciando a decisão de compra”, afirma Pedro Fonseca, gerente executivo de Marketing da Tray, uma das empresas do grupo LWSA. É isso, Pedro!

Continua após a publicidade

A IA entra ainda em mais de um momento da jornada, segundo a pesquisa da LWSA: 45% dos consumidores considerariam muito útil receber alertas gerados por IA avisando sobre a probabilidade de atraso na entrega.

Como gosto de trazer percentuais interessantes, listei mais alguns deles, confira comigo no replay (que não é replay, porque não estamos numa partida de futebol, mas vocês entenderam a ref, certo?)

Continua após a publicidade

Comportamento do consumidor brasileiro na Black Friday

  • 72% se preparam financeiramente para a data
  • Eletrônicos (50%), eletrodomésticos (44%) e roupas (41%) lideram as categorias desejadas
  • 44% planejam gastar mais de R$ 1 mil
  • 58% pretendem pagar no cartão parcelado sem juros, e 39% no Pix
  • 55% buscam sempre frete grátis, mesmo com entrega mais demorada, e 36% desistiriam de uma boa oferta por causa da taxa de frete
  • 25% abandonariam uma compra por problemas no site ou no aplicativo

───────────────────────────────────────────────

Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Google
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).