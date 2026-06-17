🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Imagem Blog

Planeta IA

Por Alvaro Leme Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida
Tecnologia

Redes sociais ultrapassam imprensa como principal fonte de informação

Uso de IA para notícias também cresceu, e é hábito de 13% dos brasileiros ouvidos pelo Digital News Report, levantamento mundial da Reuters

Por Alvaro Leme 17 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 19h38
Ilustração de cinco pessoas sentadas em um banco, todas olhando para seus celulares. Há três mulheres e um homem, com uma mulher de cabelos escuros e blusa amarela à esquerda, uma mulher de cabelos curtos e blusa bordô, uma mulher de coque ruivo e blusa listrada, uma mulher negra de cabelos cacheados e vestido amarelo, e um homem de camisa vermelha e jaqueta escura à direita. O fundo é abstrato, com tons de cinza e amarelo, sugerindo um ambiente urbano ou transporte público
Todo mundo scrollando: oficialmente, redes sociais ultrapassam mídia tradicional como principal fonte de notícia (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
Continua após publicidade
Redes sociais ultrapassam imprensa como principal fonte de informação Priorize VEJA no Google

Chegou o dia que muitos jornalistas sabiam que era inevitável: a balança virou e agora a principal fonte de informação das pessoas não é mais o jornal, revista ou qualquer veículo de imprensa. Mas, sim, as plataformas de redes sociais.

Os dados são do Digital News Report 2026, divulgado ontem pela Reuters, que ouviu 100 mil pessoas em 48 mercados ao redor do mundo. Quer dizer, não é uma pesquisa qualquer, certo? O levantamento mostra que 54% das pessoas usam plataformas de redes sociais e de vídeo para se informar, contra 52% da TV, 51% dos sites e aplicativos de jornais. E 21% declararam que obtêm notícias pelo rádio.

Televisão e sites de notícias são preferência apenas de entrevistados acima dos 45 anos. E tem algo em que a idade apresenta maior impacto: jovens não herdaram dos pais e avós o costume de ler jornal. Mais de metade dos entrevistados com 18 a 24 anos (56%) nunca mantiveram esse hábito. A rigor, é uma constatação numérica (e feita com método) de algo que a gente já sabia.

Siga

Isso quer dizer que a imprensa morreu? Não

O relatório indica uma distribuição relativamente equilibrada dos hábitos. Existe uma confusão recorrente entre parte do público de que novas mídias são algozes das antigas. Aquela história de que video killed the radio star, como diz uma música antiga.

Não é bem assim. A história mostra que as mídias hoje formam um ecossistema em que mídias tradicionais e recém-chegadas dividem a cada vez mais fragmentada (e escassa) atenção das audiências.

Continua após a publicidade

Agora, o relatório traz outra informação sobre a imprensa — essa, sim, bem preocupante. A confiança do público no jornalismo atingiu seu nível mais baixo desde 2015. No nível global, caiu para 37%. Aqui no Brasil, foi ainda mais acentuado: com uma queda foi de 6 pontos percentuais, chegamos a penas 36% do público, menor número em doze anos. E, detalhe triste: quase metade dos brasileiros (47%) afirma evitar as notícias de vez em quando ou frequentemente.

Cresce consumo de notícias via IA, no Brasil e no mundo

Embora originalmente os chatbots não tenham sido lançados como buscadores, essa funcionalidade tem se consolidado com força como contei num texto sobre a morte dos clicks outro dia. Isso aparece também na pesquisa, que mostra que o uso do ChatGPT, do Gemini e similares para procurar notícias tem crescido.

Mais especificamente, aumentou de 7% para 10%, globalmente. Aqui, outra vez, o crescimento foi maior: 13% dos brasileiros usam chatbots de IA semanalmente para consumir notícias. Um crescimento de 4 pontos percentuais em relação ao relatório de 2025.

Continua após a publicidade

Aliás, achei muito interessante um comportamento dos brasileiros descrito na pesquisa. Nossos compatriotas gostam de acessar notícias via IA devido à possibilidade de fazer perguntas de acompanhamento sobre uma reportagem. Para mim, isso sinaliza algo positivo a respeito dos nossos leitores, que é o interesse legítimo em entender melhor o que a gente tem trabalho de escrever.

Isso aparece em números, olha só: 44% dos brasileiros entrevistados que usam IA, fazem isso para perguntas ligadas a uma reportagem; 37% pedem aos modelos as últimas notícias; 34% querem encontrar ou avaliar uma fonte de notícias e 33% pedem para resumir uma notícia. Também tem uma parte do público (32%) que pede para a inteligência artificial tornar um texto mais fácil de entender.

Continua após a publicidade

Meu ponto de vista, aqui, é que a imprensa brasileira precisa definitivamente se entender com os modelos de inteligência artificial. Manter relevância de marca — inclusive as jornalísticas — passará, necessariamente, por citações nas respostas dos chatbots. O que, para quem vive de tráfego on-line, representa uma potencial queda brusca na audiência. Porém, parte dos entrevistados declarou que gosta de clicar nos links das IAs para saber mais ou para se certificar de que aquela reportagem não surgiu de uma alucinação.

Desde o surgimento da internet, a imprensa vive uma reinvenção compulsória após a outra. As redes sociais acabam de tomar a dianteira oficialmente, e as IAs parecem aquela onda forte que se forma no horizonte. Hora de se preparar para o impacto ou ser levada por ela, portanto.

Continua após a publicidade

───────────────────────────────────────────────

Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda em 5 Minutos

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Pesquisa
Redes Sociais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).