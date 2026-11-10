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Tecnologia

Perguntaram a 500 empreendedores se pretendem usar IA. Só 2% disseram não

Na pesquisa Tecnologia na Jornada Empreendedora dos Brasileiros, da HP, 84% acreditam que a tecnologia otimiza a rotina de pequenas e microempresas

Por Alvaro Leme 10 nov 2026, 11h45
Ilustração de um laptop exibindo uma loja virtual com um vendedor barbudo atrás do balcão, caixas e prateleiras. O fundo é vermelho e a base do notebook é laranja, simulando um ambiente digital de e-commerce
Tecnologia e pequenos negócios: 84% dos empreendedores entrevistados pela HP acreditam que a IA pode ajudar a otimizar a rotina (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
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Perguntaram a 500 empreendedores se pretendem usar IA. Só 2% disseram não Priorize VEJA no Google

Muito se fala sobre o uso de inteligência artificial na rotina de grandes corporações. E como fica para os empreendedores que estão em fases iniciais de seus negócios? Uma nova pesquisa da HP traz números interessantes a respeito, que ecoam entre empresas pequenas o entusiasmo de outros setores: 84% dos brasileiros entrevistados acreditam que a IA pode ajudar a otimizar a rotina de um pequeno negócio, enquanto apenas 2% afirmam não ter intenção de utilizar a tecnologia.

Trata-se da pesquisa Tecnologia na Jornada Empreendedora dos Brasileiros, que em outubro deste ano ouviu 500 pessoas que já possuem negócio próprio ou estão prestes a mergulhar nessa jornada. O levantamento incluiu representantes de diferentes classes sociais e regiões do país.

O estudo reflete também a afinidade novidadeira dos nossos conterrâneos: mais da metade (55%) dos participantes acredita que a tecnologia deve fazer parte da concepção e do planejamento inicial de uma empresa. “O que vemos é um brasileiro que quer empreender para crescer e conquistar mais autonomia, mas que também está atento à forma como constrói seu negócio”, diz Ricardo Kamel, diretor-geral da HP no Brasil. “Essas pessoas começam com os recursos que têm, contam com gente de confiança e entendem que a tecnologia pode ajudá-las desde o primeiro dia.”

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Para que problemas pequenos empresários usam IA?

Em linhas gerais, as aplicações dos modelos de inteligência artificial entre os entrevistados não fogem ao padrão da maioria dos profissionais. A finalidade mais comum é a criação de conteúdo (32%), o que a meu ver aponta o quanto as pessoas já absorveram a ideia de que quem não é visto não é lembrado – e fazem questão de marcar presença nas redes sociais. Logo depois, vêm a automação de tarefas administrativas repetitivas (30%), organização financeira (29%) e gerenciamento de agendas e prioridades (29%).

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O interesse pela IA também vem acompanhado de uma preocupação com a infraestrutura tecnológica. Segundo a pesquisa, 91% consideram importante contar com computadores rápidos e confiáveis, 88% valorizam recursos de segurança e proteção de dados, e 86% destacam a importância de suporte técnico ágil e confiável.

Os dados indicam que a IA é percebida principalmente como ferramenta para simplificar atividades operacionais e liberar tempo para outras frentes do negócio. Esse ganho de eficiência dialoga com desafios recorrentes: 33% consideram difícil dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo e 31% relatam dificuldade para lidar com problemas em equipamentos e tecnologias.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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