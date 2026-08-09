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Tecnologia

O que a IA diz sobre você? Use este prompt para descobrir sua reputação

Recrutadores, clientes e parceiros podem pedir uma análise sobre você a qualquer momento. Recorra aos chatbots para ver o que aprimorar na sua presença digital

Por Alvaro Leme 9 ago 2026, 07h00
Ilustração de um homem barbudo de óculos, com cabelo encaracolado e camiseta preta, olhando para frente. Atrás dele, uma versão maior e avermelhada de seu rosto, e um fundo abstrato com formas geométricas e elementos que lembram documentos e dados, em tons de vermelho, laranja e bege
A quantas anda sua reputação profissional? Descubra com ajuda da inteligência artificial (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
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O que a IA diz sobre você? Use este prompt para descobrir sua reputação Priorizar nos meus resultados Google

Atire o primeiro mouse quem aí nunca jogou o próprio nome no Google para ver o que aparecia.

Bem, nos dias de hoje isso é mais do que mera vaidade, especialmente porque possíveis empregadores, clientes e parceiros de negócios procuram saber sobre a gente antes de se associar.

E, na era das IAs, eles podem recorrer justamente ao ChatGPT, ao Claude, ao Gemini ou algum outro chatbot que permita obter uma análise. Quanto mais detalhada melhor.

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O jeito de se precaver é fazer você mesmo uma análise do tipo, e com base no que a IA fornecer, tentar mudar sua presença digital.

Com isso em mente, organizei com ajuda de uma IA um prompt que faz análise detalhada do que aparece sobre uma pessoa em buscas on-line.

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Texto em fundo branco com título O que a IA diz sobre você? em vermelho, seguido de Use este prompt para descobrir sua reputação e Alvaro Leme – @alvaroleme – Coluna Planeta IA VEJA. Abaixo, instruções para copiar um prompt e substituir informações entre colchetes, colando-o em ferramentas de IA. O prompt completo é: Quero que você faça uma análise profunda da minha reputação profissional na internet, como se estivesse preparando um relatório confidencial para alguém que precisa decidir se deve me contratar, convidar para um projeto, fechar uma parceria comigo ou recomendar meu trabalho
(./Reprodução)

 

 

O que você vai descobrir com esse prompt?

  • Como você aparece profissionalmente para quem pesquisa seu nome na internet.
  • Quais são seus principais sinais de autoridade, como entrevistas, empresas, instituições, artigos, eventos e projetos.
  • O que terceiros dizem sobre você, separando autodescrição de reconhecimento externo.
  • Quais informações podem prejudicar sua imagem, como críticas, controvérsias, inconsistências ou dados desatualizados.
  • O que está faltando na sua presença digital, incluindo competências e realizações pouco visíveis.
  • Quais são os pontos fortes e fracos da sua reputação hoje.
  • O que você pode fazer para melhorar, com recomendações práticas organizadas por prioridade.
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Fiz o meu e achei o resultado bem legal, por isso trouxe para os leitores da coluna. Subi neste link um arquivo que você pode baixar e fazer sua análise.

Como funciona? Ao acessar o link, baixe o arquivo. Em seguida, abra o ChatGPT ou similar e forneça o prompt. A IA vai precisar de algumas infos básicas (seu nome, profissão, empresa em que atua, ramo em que trabalha). Feito isso, ela traz a análise completa.

Como o prompt é detalhado, ele é bem mais longo do que algumas pessoas esperam. São seis páginas só de comandos para a IA.

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Ah, vale repetir aqui o que SEMPRE recomendo: confira tudo o que a IA devolver, porque elas podem cometer erros.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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TAGS:
Inteligencia Artificial
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