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Tecnologia

No caso Porchat, um pedido de desculpas da Meta não basta

Com mais inteligência artificial na moderação das redes, precisamos saber (de verdade) o que faz uma conta sair do ar e como contestar essa decisão

Por Alvaro Leme 24 set 2026, 09h31 | Atualizado em 24 set 2026, 09h32
Homem branco de meia-idade, cabelo castanho bagunçado, óculos marrons e bigode, vestindo camisa azul-marinho, olhando para frente com expressão séria, em fundo escuro com faixa horizontal branca
Fábio Porchat: suspensão do canal deveria preocupar pessoas de todos os pontos do espectro político (Reprodução/Youtube)
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No caso Porchat, um pedido de desculpas da Meta não basta Priorizar nos meus resultados Google

A Meta derrubou o perfil do Revelando Brasil no Instagram, devolveu algumas horas depois e pediu desculpas pela inconveniência. O projeto havia publicado uma reportagem apresentada por Fábio Porchat sobre as relações entre o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e personagens da política brasileira.

Até aí, creio, você já acompanhou.

O que continua faltando é uma explicação para a retirada, porque a empresa voltou atrás sem esclarecer o que motivou a decisão.

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Veja bem, a gigante tech de Mark Zuckerberg usou a palavra INCOVENIÊNCIA. Uma escolha curiosa quando estamos falando de interromper a circulação de informação.

Olha, incoveniência faria mais sentido num caso de elevador parado por causa de manutenção. A gente se conforma e vai de escada. Nesse caso, tem uma empresa decidindo se um trabalho pode continuar disponível para quem deseja vê-lo, sem explicar direito o que houve para tirá-lo dali.

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E esses critérios nunca ficam plenamente claros para a gente, do lado de cá da tela.

Porchat chamou o episódio de censura. A Meta informou que restaurou a conta depois de uma revisão interna. Entre uma declaração e outra, ficou uma lacuna. Qual regra foi descumprida?

Aliás, por que a empresa não derruba INCONTÁVEIS conteúdos com informação falsa de saúde, por exemplo? Há um tempo comentei que o Drauzio Varella teve que  recorrer à Polícia Federal, devido à torrente de vídeos de IA com o rosto dele vendendo produtos em plataformas como o Facebook.

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E, já que esta é uma coluna sobre inteligência artificial, cabe uma pergunta adicional. Quanto dessa decisão passou por uma máquina?

Não há confirmação pública, nas informações disponíveis sobre o caso, de que uma IA tenha determinado a suspensão. Então não temos como crava que o algoritmo censurou Porchat. Mas também não temos como concluir que não o fez, já que as regras – repito –  nunca são claras.

Quem é que nunca denunciou um post que claramente transgredia regras (as declaradas) do Instagram, apenas para depois receber retorno de que aquilo não seria tirado do ar? Claro, sei que o processo não é no formato “uma única queixa resulta em delete”, mas usuários da plataforma sabem do que estou falando.

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O caso do Porchat, acho crucial dizer, não deveria incomodar apenas pessoas de um lado do espectro político. Porque essas suspensões arbitrárias acontecem o tempo todo com cidadãos anônimos, que ficam sem ter a quem recorrer.

As IAs são os grandes “gatekeepers” da vida no século XXI. Essa palavra tinha meio saído de moda, mas voltou em sua versão digital graças à mediação de conteúdo. Quantos vídeos, podcasts, posts bem feitos e de interesse público morreram na praia por causa de robôs que favorecem o engajamento das novelinhas de frutas de IA ou os brainrots?

Acho pouco provável que dê para mudar esse modo de funcionamento, mas é importante cobrar transparência da Meta. E não só dela, mas de todas as empresas que, sim, entregam serviços importantes e que a gente gosta de usar, mas que precisam de políticas mais claras sobre a atuação das IAs em suas interfaces com o público.

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E mesmo que sempre se possa alegar algo como “foi um erro do sistema”, ainda haverá bastante coisa a explicar. Sistemas são escolhidos, treinados e colocados em funcionamento por empresas, que definem quanto podem decidir sozinhos e em quais situações precisam de supervisão. A complexidade da tecnologia não pode virar uma desculpa para que ninguém responda por seus efeitos.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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TAGS:
Fábio Porchat
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