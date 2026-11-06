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Tecnologia

IA ao volante: Uber  quer 2 mil carros sem motorista em 2027

Empresa espera quase triplicar frota de robotáxis nas ruas ao redor do mundo. Veja como o Brasil se encaixa nisso

Por Alvaro Leme 6 nov 2026, 06h00
Veículo autônomo Zoox cinza-claro com janelas escuras e rodas pretas com detalhes prateados, parado em uma rua urbana. Sensores pretos se projetam do teto e laterais. Um carro branco aparece parcialmente à esquerda.
Robotáxi da Zoox, empresa da Amazon parceira da Uber: salto de 700 para mais de 2 mil veículos até o fim de 2027  (: Smith Collection/Gado/Getty Images)
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IA ao volante: Uber  quer 2 mil carros sem motorista em 2027 Priorize VEJA no Google

A Uber espera ter mais de 2 mil carros guiados por IA (ou seja, capazes de levar passageiros sem motorista) disponíveis em seu aplicativo até o fim de 2027. O anúncio, feito na quarta (4) durante a divulgação dos resultados da empresa, amplia uma aposta que já saiu dos testes em algumas cidades do mundo e começa a ganhar escala. “Nosso foco em veículos autônomos agora é a execução comercial”, afirmou o presidente-executivo da Uber, Dara Khosrowshahi.

Esse crescimento equivale a praticamente triplicar a frota de carros guiados por IA atualmente: a empresa projeta terminar 2026 com cerca de 700 veículos desse tipo. A maior parte, cerca de 50%, roda em cidades dos Estados Unidos – a outra metade divide-se por países como Reino Unido, Croácia e Japão.

Quando haverá carro guiado por IA no Brasil?

Ainda é uma incógnita, devido a uma combinação de fatores. Primeiro a questão da legislação, pois seria preciso haver ajustes no Código de Trânsito Brasileiro, que hoje não prevê que carros sem motoristas tenham autorização para rodar pelo país, exceto em casos experimentais.

Depois, por uma questão de custo. Em entrevista ao podcast 20VC, em agosto, o diretor de operações da Uber, Andrew Macdonald, afirmou que a tecnologia pode levar décadas para competir em custo com o trabalho humano em mercados como Brasil e Índia, onde as corridas custam menos do que nos Estados Unidos.

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Também não se deve desconsiderar o atrito social que a ameaça de trocar motoristas humanos por carros autônomos provocaria por aqui, onde segundo dados do IBGE divulgados em setembro, cerca de 905 mil pessoas têm a condução de automóveis por aplicativos como trabalho principal (vale ressaltar que esse número pode ser consideravelmente maior, pois não inclui quem tem esse ofício como atividade complementar, o que é o caso de muita gente).

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A Uber não sinaliza que o plano seja esse, pelo menos não por agora. Em agosto, a presidente da empresa no Brasil, Silvia Penna, disse esperar uma convivência prolongada entre motoristas humanos e veículos autônomos, sem queda de demanda por profissionais durante a transição.

De qualquer maneira, a previsão do próprio Khosrowshahi, chefão da empresa, é de longo prazo. Em entrevista à Folha de S.Paulo, em março, o executivo afirmou que esperava ver alguns robotáxis por aqui em cerca de dez anos, e mesmo assim em  apenas pequena parcela das viagens.

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Se não tem motorista, a quem pertencem os carros de IA da Uber?

Podem tanto ser da própria empresa, quanto de parceiros que oferecem corridas pelo aplicativo. A Uber prevê testes sem motorista com tecnologia da Nuro em veículos da Lucid, com estreia comercial prevista para o primeiro trimestre de 2027 na região da baía de São Francisco, na Califórnia, seguida por Houston, no Texas.

Entre os parceiros que oferecem corridas pelo aplicativo está a Zoox, da Amazon, que deve aderir ao serviço em Las Vegas ainda neste mês.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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Inteligencia Artificial
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