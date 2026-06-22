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Tecnologia

Futuro do varejo: 76% dos brasileiros pretendem usar IA para fazer compras

Estudo da Visa indica que comerciantes terão de convencer não só o consumidor, mas também as máquinas que visitarão lojas on-line em nome dele

Por Alvaro Leme 22 jun 2026, 07h29 | Atualizado em 22 jun 2026, 07h30
Mulher de cabelo escuro e vestido vinho sentada, estende a mão para um robô dourado que lhe entrega um cartão de crédito e segura sacolas de compras, simbolizando automação e consumo
A máquina é o cliente: pesquisa sinaliza interesse dos brasileiros em terceirizar compras para agentes de IA (Alvaro Leme/Midjourney/Reprodução)
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Futuro do varejo: 76% dos brasileiros pretendem usar IA para fazer compras Priorize VEJA no Google

Não vai mais ser suficiente encantar o cliente, será preciso interagir com a inteligência artificial dele de maneira eficiente. Essa é uma das possíveis constatações que podemos tirar de uma nova pesquisa: 76% dos brasileiros pretendem utilizar agentes de IA para fazer compras, ou seja, sua loja e seu produto terão de ser encontrados, analisados e lidos também pelas máquinas.

Chamada Agentic Commerce Consumer Study, a pesquisa foi realizada pela Visa com 4.000 pessoas no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura. A pesquisa avaliou a percepção dos consumidores em relação ao uso de assistentes de IA em etapas como cadastro de credenciais, autenticação e confirmação de pagamentos.

“Os consumidores brasileiros estão abertos a experiências de compra mais fluidas e personalizadas, apoiadas por inteligência artificial”, afirma Frederico Succi, vice-presidente de Produtos e Inovação da Visa do Brasil. “Ao mesmo tempo, confiança, segurança e controle continuam sendo fatores centrais para a adoção dessas soluções.”

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Para deixar claro a quem ainda não entende plenamente o que é um agente de IA, cabe destrinchar. Pense num assistente que não só responde perguntas, mas executa a tarefa inteira do começo ao fim. Em vez de você abrir cinco sites para comparar o preço da ração do cachorro, achar a mais barata e digitar os dados do cartão, você dá a ordem e o agente resolve sozinho, da busca ao pagamento.

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O estudo mostra ainda que o consumidor brasileiro demonstra níveis mais altos de confiança nesse tipo de experiência quando comparado aos demais mercados analisados. No Brasil, 67% dos entrevistados afirmam sentir-se muito ou extremamente confiantes em permitir que agentes de IA realizem compras em seu nome, enquanto 57% dizem manter sensação de controle sobre toda a experiência, superior ao observado nos Estados Unidos (35%) e em Singapura (34%).

O Brasil também se destaca entre os mercados analisados quando se trata de pagamentos e compartilhamento de dados financeiros. Ainda segundo o levantamento, 46% dos consumidores daqui afirmam confiar no uso de suas informações de pagamento por plataformas baseadas em IA, percentual equivalente ao dobro do observado nos Estados Unidos (23%) e mais alto do que os registrados em Singapura (24%) e no Reino Unido (32%).

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É bem verdade, vale pontuar, que intenção e ação são coisas bem diferentes. Uma coisa é declarar em pesquisa que pretende usar, a outra é permitir que um robô use seu cartão de crédito para desempenhar transações on-line num país marcado por tentativas de fraude não só criativas como ininterruptas.

Isso vai demandar adaptação de todos os segmentos envolvidos nas compras do futuro, das lojas às bandeiras de cartão, sem deixar de envolver o consumidor. Mais uma fronteira em que o letramento digital da população precisará ser classificado como prioridade, portanto.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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Inteligencia Artificial
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