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Tecnologia

9 prompts de ChatGPT para criar imagens suas na Copa do Mundo

Um guia prático para "participar" do mundial com IA. Dá para gerar fotos com a taça, aconselhando o Ancelotti e até bancando o comentarista com o Galvão

Por Alvaro Leme 18 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 09h25
Homem com bigode e cavanhaque, vestindo camisa amarela da seleção brasileira e medalha de ouro, segura uma bola de futebol no campo. Confetes dourados e verdes caem sobre ele e o gramado, enquanto fotógrafos e outras pessoas celebram ao fundo.
É a primeira Copa da era das IAs, e isso deu origem a várias trends de imagem. Veja aqui como participar (Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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9 prompts de ChatGPT para criar imagens suas na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Já se ligou que esta é a primeira Copa do Mundo da era da inteligência artificial generativa?

Tudo bem, o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, que era bem o momento do torneio anterior, mas até a coisa engrenar foi preciso um tempo. Ou seja, estamos na Copa da IA.

Com essa nova tecnologia, se antes a gente sonhava jogar a Copa (ou pelo menos ver partidas no estádio), a geração atual quer criar evidências visuais de que participou. Nem que seja apenas de brincadeirinha.

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Estamos aqui para isso, portanto. Trouxe uma série de prompts para quem quer criar imagens de si mesmo como um dos protagonistas do evento da FIFA.

Para todos os exemplos abaixo, envie uma foto sua ao ChatGPT. Nos casos em que a imagem envolve uma pessoa específica, como Marquinhos, Carlo Ancelotti ou Galvão Bueno, envie também uma foto dessa pessoa. Todos os prompts já foram configurados para gerar imagens em formato vertical 4:5, ideal para Instagram.

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IMPORTANTE: se não conseguir copiar o prompt, faça print de tela e jogue na IA. Ela consegue ler textos em imagens.

 

1. Levantando a taça ao lado do capitão Marquinhos

Jogadores da seleção brasileira de futebol, em camisas amarelas, celebram com a taça dourada da Copa do Mundo erguida por dois deles, enquanto confetes dourados caem sobre o campo. Um jogador com barba e bigode escuros grita de alegria, e outro, à esquerda, também sorri. Ao fundo, uma bandeira do Brasil é visível, e outros atletas comemoram.
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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Além da sua foto, envie também uma foto de Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Prompt: “Use as duas fotos enviadas como referência. Crie uma fotografia hiper-realista em proporção 4:5 da final da Copa do Mundo de 2026. A pessoa da primeira foto aparece vestindo a camisa da Seleção Brasileira ao lado de Marquinhos, capitão da seleção brasileira. Os dois levantam juntos a taça da Copa do Mundo no centro do gramado, braços totalmente para o alto, gritando. Confetes amarelos e verdes caem do céu, jogadores da seleção brasileira em volta, o estádio está lotado, há flashes de fotógrafos e iluminação típica de transmissão esportiva internacional. Fotografia esportiva premium, lente 85 mm, aparência extremamente realista.”

2. Você aparecendo na transmissão de TV

Homem de bigode e barba, vestindo camisa amarela da seleção brasileira, comemora um gol com os braços erguidos e punhos cerrados, boca aberta em grito de alegria. Ele está em um estádio lotado, com outros torcedores ao fundo, também celebrando. No placar, a palavra GOAL é visível
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)
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Prompt: “Use a foto enviada como referência. Crie uma imagem hiper-realista em proporção 4:5 como se uma câmera de televisão tivesse flagrado essa pessoa durante um jogo da Copa do Mundo de 2026. Ela aparece em destaque na arquibancada reagindo a um gol do Brasil, veste a camisa da seleção brasileira 2026. Visual de transmissão ao vivo, enquadramento jornalístico, iluminação de estádio, profundidade de campo profissional e qualidade de TV esportiva internacional.”

3. Você dando conselho para o Ancelotti

Dois homens de terno escuro conversam à beira do campo de futebol, com um deles apontando para a esquerda. Ao fundo, jogadores de camisa amarela e torcedores nas arquibancadas lotadas
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Essa aqui foi minha favorita, acho que porque todo brasileiro sonha ser técnico (risos). Além da sua foto, envie também uma foto de Carlo Ancelotti.

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Prompt: Use as duas fotos enviadas como referência. Crie uma fotografia hiper-realista em proporção 4:5 durante um jogo decisivo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. A pessoa da primeira foto aparece na lateral do campo, ao lado de Carlo Ancelotti, como um conselheiro técnico da comissão brasileira. Ela usa uniforme formal típico de treinador, com terno escuro. A cena mostra a pessoa inclinada levemente em direção a Ancelotti, falando ao ouvido dele ou apontando para o campo, como se estivesse dando uma orientação estratégica durante a partida. Ancelotti escuta com atenção, em postura séria e concentrada, usando traje formal de técnico. Ao fundo, o gramado, jogadores da Seleção Brasileira em ação, banco de reservas, placas de publicidade, fotógrafos e estádio lotado. A imagem deve parecer um flagrante jornalístico de transmissão esportiva internacional, com iluminação realista de estádio, profundidade de campo profissional, clima de tensão decisiva e aparência extremamente realista. Preserve fielmente a aparência da pessoa da primeira foto, incluindo rosto, cabelo, idade aparente, tom de pele, corpo, proporções e nível de musculatura.”

4. Você no gramado após o hexa

Homem de bigode e cavanhaque, vestindo camisa azul da seleção brasileira com medalha dourada no pescoço, segura uma bola de futebol. Ele está em um campo de futebol, com confetes coloridos caindo, e uma multidão de torcedores nas arquibancadas ao fundo.
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt: “Use a foto enviada como referência. Crie uma imagem hiper-realista em proporção 4:5 mostrando essa pessoa caminhando pelo gramado de um estádio lotado logo após a vitória do Brasil na final da Copa do Mundo. Ela veste o uniforme da Seleção Brasileira, segura a bola da partida e usa a medalha de campeã no peito. Confetes caem do céu, fotógrafos registram o momento ao fundo e milhares de torcedores celebram nas arquibancadas. Fotografia esportiva cinematográfica, iluminação dramática de estádio.”

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5. Você em uma coletiva de imprensa

Homem com bigode e cabelo encaracolado, vestindo camisa amarela da seleção brasileira, sentado em uma mesa azul com vários microfones à frente, em uma coletiva de imprensa. Ele usa fones de ouvido brancos e um colar com medalha, olhando para a frente com expressão séria. Ao fundo, uma parede azul com logotipos coloridos de patrocinadores. Câmeras e repórteres desfocados aparecem nas laterais
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt: “Use a foto enviada como referência. Crie uma cena hiper-realista em proporção 4:5 de uma coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo. A pessoa aparece sentada no centro da mesa de entrevistas usando a camisa amarela do Brasil, cercada por microfones, câmeras e flashes. Ao fundo há um painel genérico inspirado em coletivas esportivas, sem marcas reais legíveis. Estética editorial esportiva premium, clima de vitória e confiança.”

6. Você como comentarista ao lado do Galvão Bueno

Dois comentaristas esportivos, um homem mais velho de óculos e paletó azul sorrindo, e um homem mais jovem de bigode e paletó escuro, sentados com fones de ouvido e microfones, transmitindo um jogo de futebol em um estádio lotado ao fundo
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Além da sua foto, envie também uma foto do Galvão Bueno.

Prompt: “Use as duas fotos enviadas como referência. Crie uma cena hiper-realista em proporção 4:5 mostrando essas duas pessoas participando de uma transmissão esportiva ao vivo durante a final da Copa do Mundo. Elas aparecem sentadas em uma cabine de transmissão, usando headsets profissionais e comentando a partida. Ao fundo, o estádio está lotado e iluminado. Evite logos reais de emissoras. A estética deve lembrar uma cobertura internacional de TV esportiva.”

 

7. Você na capa de uma revista esportiva

Capa da Revista Esporte com um jogador brasileiro de bigode e cavanhaque, vestindo a camisa amarela da seleção com o número 10, punho cerrado no peito, em um estádio de futebol lotado e iluminado. O título principal é A Noite de Gala.
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt: “Use a foto enviada como referência. Crie uma capa de revista esportiva fictícia em proporção 4:5  com essa pessoa como destaque após uma grande atuação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A pessoa veste o uniforme amarelo da seleção brasileira 2026. Use fotografia hiper-realista, fundo de estádio, composição editorial sofisticada e aparência de publicação premium. Inclua apenas textos genéricos e legíveis, sem utilizar nomes de veículos reais.”

8. Seu boneco colecionável da Copa

Boneco de ação do jogador de futebol fictício, com bigode e cavanhaque, vestindo uniforme da seleção brasileira (camisa amarela e shorts azuis com número 10), dentro de uma caixa de colecionador. A caixa também contém acessórios como bola, chuteiras, caneleiras e faixa de capitão, e exibe o logo da Copa do Mundo 2026
(Alvaro Leme/ChatGPT/Reprodução)

Prompt: “Use a foto enviada como referência. Crie um boneco colecionável premium da Copa do Mundo de 2026 baseado nessa pessoa. O boneco aparece dentro de uma embalagem de colecionador, usando o uniforme da Seleção Brasileira e acompanhado de acessórios esportivos de futebol. Fotografia de catálogo profissional, acabamento de produto premium, aparência hiper-realista e proporção 4:5.”

9. Sua figurinha oficial da Copa

Duas figurinhas de álbum da Copa 2022, com fundo azul e detalhes em verde e amarelo. À esquerda, Neymar Jr, com barba e cabelo curto, vestindo camisa amarela da seleção brasileira. À direita, Álvaro Leme, com bigode e cabelo curto, também de camisa amarela da seleção. Ambas as figurinhas exibem dados pessoais e clubes dos jogadores

Anexe duas imagens: uma foto sua de frente, preferencialmente com boa iluminação, e uma figurinha da Copa 2026 como referência.).

Prompt (complete com seus dados): “Quero que remova a imagem do jogador e coloque a pessoa da segunda foto. Quero que ela esteja usando a camisa da Seleção Brasileira, mantendo o estilo, textura, sombras e cores da figurinha original. Troque o nome para [SEU NOME]. Na parte das informações coloque: [DATA / ALTURA / PESO] e [SEU TIME]. Na equipe coloque: BRAZIL. Mantenha exatamente o mesmo estilo e tamanho da figurinha original, sem logos oficiais.”

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda em 5 Minutos

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Inteligencia Artificial
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