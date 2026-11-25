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Thaís Coutinho, da Viragem, recomenda começar pelo que você quer alcançar no LinkedIn e por quem gostaria de ter por perto. A partir daí, vale ajustar o perfil, escolher dois ou três assuntos sobre os quais você tem algo próprio a dizer e usar os comentários para conversar com gente de fora da sua bolha. Na agência, a equipe escreve em nome dos clientes, que leem, corrigem e aprovam os textos antes da publicação. Thaís usa IA para acelerar a escrita, mas revisa o resultado para preservar o jeito de falar de cada pessoa e prefere escrever os próprios comentários. Ela também explica por que não promete o selo Top Voice e sugere olhar para a sua rede quando publicar toda semana não traz resultado.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Tem gente que só lembra que tem LinkedIn quando precisa de emprego. Aí atualiza o cargo, mexe no perfil e, se resolve publicar alguma coisa, vai de foto no evento ou de anúncio da empresa. É material suficiente para manter o perfil em movimento. Mas, se alguém ler três posts seus, vai saber como você pensa?

Essa e outras perguntas são tema da conversa abaixo, que tive com uma pessoa que adoro acompanhar no LinkedIn. É a Thaís Coutinho, da Viragem, que ajuda profissionais a explorar o potencial que a plataforma tem para funcionar como vitrine.

Vamos supor que eu seja um diretor que só entra no LinkedIn quando muda de emprego. Quero começar a aparecer. O que você me manda fazer primeiro?

É muito importante que se construam narrativas únicas. Se o que aquele executivo quer publicar poderia ser dito, do mesmo modo, por outra pessoa, não vai dar resultado. Qual é o seu olhar em relação àquele tema? Não é “eu sou diretor financeiro”, nem “sou um CMO”. É o que faz você ser diferente dos demais. Pode ser uma questão mais técnica, pode ser mais pessoal.

É uma questão de autoconhecimento, antes de qualquer coisa.

Gosto de brincar com start with the where: comece pelo onde. Aonde você quer chegar? Quando tem uma ideia disso, você consegue mapear quem vai estar lá com você: futuros sócios, parceiros, clientes. E entra também de onde você veio: por que tomou as decisões que tomou? Quem influenciou o que você pensa?

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Feito isso, quais os próximos passos?

Depois dessa definição, vem aquele banho de loja no perfil. Use a capa para mostrar do que você fala e escolha uma foto profissional, que não precisa ser corporativa. Na linha abaixo do nome, vá além do cargo: diga o que você faz. No “Sobre”, conte sobre seu trabalho sem copiar a descrição do cargo e inclua palavras-chave dos temas que você quer abordar.

Você ensina os executivos a escrever ou escreve por eles?

O carro-chefe é o serviço completo. A gente define com o cliente com quem ele quer falar, sobre o quê e de que jeito. Depois, escreve os posts, manda para ele aprovar e fazer correções e programa a publicação. Escrever é a parte mais fácil. O difícil é fazer todo o trabalho anterior e reunir as informações para que o texto seja fiel ao que a pessoa contou. Para quem não quer fazer esse investimento, a gente oferece mentoria. Eu ensino o processo que usaria e a pessoa passa a fazer por conta própria, com um assistente de IA adaptado para ela.

Como descobrir sobre o que vale a pena falar?

A questão é o que você faz de um jeito que é único seu. Em geral, a gente define dois ou três temas. Eu pergunto: a pessoa com quem você quer estar à mesa quer ouvir sobre o quê? Você sabe falar sobre isso? Como transformar o que você sabe num assunto interessante para ela? A gente também parte do que você costuma ler, estudar, do que te interessa.

Que tipo de post executivos adoram, mas você prefere mandar direto para a lixeira?

Odeio o post que veio do marketing e que a pessoa mudou uma frase e acha que deu o viés dela. E tem a foto no evento, o vídeo institucional, o encontro da liderança. Eu quero saber o que você pensou do evento. Se eu também estava lá, o que você viu que eu não vi? Se dá para trocar o nome da empresa X pelo da empresa Y e dá na mesma, para mim vai direto pro lixo.

Se a pessoa quiser usar IA para escrever um post, qual o melhor caminho?

Eu uso mais o Claude. Lembrou de uma história? Grave um áudio para você mesmo. Leu um livro? Grave outro. Depois, junte tudo, mande para a ferramenta e peça que ela pegue seu jeito de falar. Às vezes, um post que eu demoraria uma hora e meia para escrever sai em 20 minutos.

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E o que você não deixa a IA fazer por você?

Não dá para pedir “pensa por mim” sem dar nada. A IA não tem as suas histórias. E, mesmo quando eu mando vários áudios de um cliente, o Claude troca as palavras dele. Essa é a briga: o assunto é dele, mas o texto pode soar igual ao de todo mundo. Eu digo aos meus redatores: leiam em voz alta. O cliente falaria essa frase desse jeito?

O que comentar além de “parabéns pelo post”?

Aproveite para expressar uma opinião, colocar algo que pensa. Isso pode fazer a pessoa clicar, entrar no seu perfil e querer se conectar, conversar com você, mandar uma mensagem ou fazer um negócio.

E para comentar nos posts dos outros, você também usa IA?

Já testei usar IA para me ajudar a responder, mas eu mudava tanto o texto que achei melhor escrever eu mesma. Um comentário é uma oportunidade de conversar. É como encontrar alguém num congresso: a pessoa fala com você e você pega o celular e pede para a IA responder. Como é que você estabelece um diálogo assim? Dá para ligar o que a pessoa disse a algo que você pensa, trazer uma experiência do seu negócio. Se for só para resumir o post, eu já sei o que escrevi. Por que você está resumindo para mim?

Se eu só tiver meia hora por semana pro LinkedIn, vale mais escrever um post meu ou comentar nos posts dos outros?

Dá para fazer os dois. Você pega 20 minutos, faz um post e programa. Usa os outros dez para comentar. Meia hora por semana eu acho pouco, mas pelo menos dá para dividir.

Se uma pessoa publica religiosamente há meses, mas não decola, o que você recomenda?

O erro não necessariamente está nos posts. Pode ser que você esteja usando o LinkedIn só para publicar. Eu olharia a rede: com quem você se conecta? Você comenta nos posts das pessoas com quem gostaria de ter contato? Se só tem gente da sua empresa dando like em conteúdo institucional, procure outras pessoas e interaja com elas.

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Já aconteceu de um executivo querer contar uma história boa e a empresa pedir pra tirar justamente a parte que fazia a história valer?

O que acontece é a gente identificar que algo pode prejudicar a imagem do executivo. Pode soar arrogante, por exemplo, ou pegar mal para outro executivo da mesma empresa. Aí eu tento mostrar por que não seria bacana falar daquele jeito.

A pergunta de milhões: como virar Top Voice no LinkedIn?

Uma cliente minha virou Top Voice com cerca de 1.300 seguidores. Com ela, a gente trabalhava principalmente com posts e interação na rede. Naquela mesma semana, ela também saiu na imprensa. Não sei se foi esse conjunto de coisas que ajudou. Quando um cliente chega dizendo “quero ser Top Voice”, eu digo que não entrego isso. O que eu entrego é qualidade, consistência e estudo da ferramenta.

E o que você pergunta a quem quer o selo?

Por que você quer virar Top Voice? Quer aumentar sua audiência? Vender um livro? Existem vários caminhos para isso. Eu sigo centenas de pessoas que são excelentes e não são Top Voices. O selo é bom, é uma comemoração. Mas ele não garante negócio.