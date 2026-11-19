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A Visa pôs 22 modelos de inteligência artificial à prova em 15 situações de compra. A tarefa era descobrir o que o cliente queria antes de indicar um produto. As IAs falharam em 42,8% das tentativas e, em 54% das rodadas que deram errado, o cliente simulado ainda aceitou a indicação. No caso de uma TV, por exemplo, cabia ao assistente descobrir quanto a família podia gastar e se usaria o aparelho para ver filmes, jogar ou assistir a vídeos do celular. Acertar uma vez também não era garantia de repetir o feito: só em 34,2% dos casos o mesmo modelo passou nas três rodadas do mesmo desafio. Por enquanto, a IA pode ajudar a montar a lista de opções. A decisão final, e o cartão, ficam com você.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Se, por um lado, inteligência artificial consegue proezas surpreendentes — tanto que eu faço uma coluna sobre o tema —, por outro a gente precisa reconhecer que ainda há grandes limitações. Costumo dizer, aliás, que só conforme o uso dá para notar o que os modelos realmente conseguem (deixar de) entregar.

Um teste recente da Visa, operadora de cartões de crédito, mostra bem isso. A empresa decidiu medir o desempenho de assistentes de IA em compras autônomas, e viu que as máquinas se complicaram consideravelmente.

O teste envolveu 22 modelos de inteligência artificial, de 12 “fabricantes” diferentes, que foram escalados para fazer compras no lugar de consumidores, em cenários preparados pela própria Visa. O tamanho do flop: as IAs falharam em 42,8% das tentativas. Pense na quantidade de consumidor insatisfeito se isso fosse no cotidiano em preto e branco que a gente vive, e não num ambiente experimental.

Tem mais: entre as tentativas em que a IA falhou, 54% terminou em compra. Ou seja, em vez de admitir que nenhum produto atendia ao pedido feito pelo cliente, ou de pedir mais informações, o agente decidiu que a transação poderia ser finalizada mesmo assim e escolheu um item que não era o que a pessoa queria. Como isso se traduziria no mundo real? Você encomendou uma chuteira e poderia receber um sapato social.

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Os consumidores confiam na IA para comprar e pagar?

A empresa parte de um problema de confiança, já que uma pesquisa anterior dela, de setembro, mostrou que 72% dos consumidores estadunidenses já tinham usado um assistente de IA, mas só 23% confiavam nele para fazer pagamentos em seu nome. No Brasil, a confiança declarada é maior: em outra pesquisa da própria Visa divulgada em junho, 67% dos brasileiros se disseram muito ou extremamente confiantes em deixar agentes de IA comprarem em seu nome.

O que torna o teste interessante é o jeito como ele foi montado. A IA recebe um pedido incompleto, do tipo que qualquer pessoa faria, e precisa descobrir na conversa o que o cliente quer de verdade. Num dos cenários, o consumidor pede ajuda para escolher uma TV, conta que um parente recomendou certa marca e que participa de um programa de associados de um fornecedor, mas não fala em orçamento. Cabe à IA perguntar quanto ele pode gastar e descobrir que ele precisa de suporte a HDR10+ para ver vídeos da família e de recursos para jogos. E, quando nenhum produto atende ao que foi pedido, a resposta certa seria não comprar nada. Não foi o que rolou, deu para notar.

A mesma pergunta de compra pode ter respostas diferentes

A consistência é outro problema. Como cada modelo teve três chances por cenário, dá para ver se ele acerta sempre ou só de vez em quando, e a resposta não anima, já que em apenas 34,2% dos casos a IA foi aprovada nas três tentativas. Segundo a Visa, modelos que tinham acertado um cenário erraram com frequência quando repetiram a mesma tarefa. Ou seja, o assistente que acertou a escolha da sua TV hoje pode errar a mesma escolha amanhã.

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Por enquanto, a IA funciona melhor como aquele amigo que entende de eletrônicos e ajuda a montar a lista de opções, enquanto a decisão final, e o cartão, continuam nas suas mãos. Mas é aquilo: tudo muda extremamente depressa nesse ramo, então não vai ser um espanto se em poucos meses eu tiver que voltar aqui para contar que as máquinas autônomas viraram compradoras exímias.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda