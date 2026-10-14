A IA que pode fazer você esperar menos tempo no pronto-socorro

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A Fila Virtual, desenvolvida pela A3Data para a rede Mater Dei, usa inteligência artificial para prever a espera no pronto-socorro e permitir que pacientes acompanhem a fila pelo celular antes de sair de casa. Segundo a rede, a solução reduziu em 60% o tempo de permanência nas unidades. O cálculo considera histórico de atendimentos, especialidade, horário, calendário e clima, com atualizações conforme a fila avança. A tecnologia emprega aprendizado de máquina, sem usar sintomas para estimar a espera. A prioridade continua sendo definida pela equipe hospitalar durante a triagem presencial. O sistema não avalia se é seguro aguardar em casa nem realiza monitoramento clínico remoto. Se houver piora, a orientação é ir imediatamente ao hospital. Já utilizada em Minas Gerais e na Bahia, a solução foi lançada para o mercado em setembro, durante o HIS, e disponibilizada no marketplace da AWS.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Não sei você, mas eu considero ir ao pronto-socorro uma das coisas mais insuportáveis da vida contemporânea. A gente sai de cabeça sabendo que vai ter fila, demora, perrengue – e o fato de encarar tudo isso sentindo dor ou desconforto não ajuda em nada, é ou não é?

Ainda bem que tem IA para isso. Ontem eu fiz texto falando que inteligência artificial sem critério complica a vida das empresas, então hoje cheguei com um exemplo bacana da aplicação de tecnologia. É o Fila Virtual, sistema desenvolvido pela consultoria A3Data para a rede hospitalar Mater Dei.

Funciona assim: o paciente (com sintomas leves, naturalmente) entra na fila antes de sair de casa. Vai monitorando o tempo de espera e se programa para chegar ao PS mais perto do momento necessário. Quando chega à instituição, a equipe de assistência já tem acesso à queixa a queixa estruturada pela IA. Com isso, a rede reduziu em 60% o tempo de permanência dos pacientes nas unidades de pronto-socorro

Já utilizada em unidades da Mater Dei em Minas Gerais e na Bahia, a Fila Virtual acaba de ser lançada oficialmente para o mercado, disponibilizada no marketplace da Amazon Web Services (AWS) para adoção por outras instituições de saúde.

Na entrevista a seguir, Luciana Lima, executiva da A3Data conta mais sobre o serviço.

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VEJA: Uma IA que pode reduzir espera no pronto-socorro parece algo bem útil. Como funciona?

Luciana Lima: Ela estima quanto tempo falta até o atendimento de cada paciente, por especialidade e unidade. O modelo parte do histórico de atendimentos, do dia, do horário, da sazonalidade e do clima, e corrige a previsão a cada movimento da fila real, considerando quem está de fato à frente do paciente. Ela não decide quem é atendido primeiro: a ordem continua sendo definida pela classificação de risco feita pela equipe do hospital.

A pessoa está em casa se sentindo mal, e entra no portal do Mater Dei. O que acontece daí até ser atendida?

O paciente acessa a Fila Virtual pelo site ou app da Mater Dei, informa dados necessários e indica se tem direito a atendimento preferencial. Vê a previsão de espera e, se aceitar, recebe a senha para acompanhar o tempo estimado, que se atualiza conforme a fila anda.

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Daí calcula que horas deve sair de casa, imagino.

O ideal é chegar cerca de dez minutos antes de o tempo zerar. Há 30 minutos de tolerância antes de a senha ser cancelada automaticamente. No hospital, faz o check-in num totem, passa pela triagem, como aconteceria mesmo sem IA e aguarda o médico.

O que tem de economia de tempo nesse processo?

Com a IA, o paciente pula a etapa de cadastro inicial na recepção, que pode chegar a 60% do tempo de espera.

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Quem avalia se a pessoa pode esperar em casa ou precisa ir imediatamente ao hospital?

A IA não analisa sintomas nem diz ao paciente que ele está seguro para esperar, e fazemos questão de deixar isso claro. O serviço informa a espera prevista e dá ao paciente a escolha de aguardar em casa. A avaliação clínica só acontece na triagem, feita pela equipe do hospital com a classificação de risco de sempre.

O que a IA precisa saber para calcular o tempo de espera? Ela considera os sintomas do paciente, a quantidade de médicos disponíveis e os atendimentos em andamento?

O cálculo não usa os sintomas do paciente. Ele usa dados operacionais: a fila do pronto-socorro (senha, chamada, alta e classificação de risco), o histórico de atendimentos por especialidade, o calendário com feriados e dias da semana, o horário e o clima. O número de médicos em plantão entra de forma indireta, porque o histórico já reflete o ritmo real de atendimento.

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Por que esse cálculo precisa de inteligência artificial? O que ela consegue fazer que um sistema comum de senhas não conseguiria?

Uma senha comum diz a posição na fila, mas não diz quanto tempo isso significa. A espera real muda com o dia, o horário, a estação do ano e com a chegada de casos mais graves, que passam à frente. Um modelo estatístico aprende esses padrões no histórico do próprio pronto-socorro e recalcula a estimativa a cada movimento da fila. Vale ser preciso: não é IA generativa nem um sistema que “entende” o paciente, é previsão de um modelo de Machine Learning.

Com que frequência a previsão de espera acerta? Quando chega uma emergência e a fila muda, como vocês avisam quem está esperando em casa?

Medimos a acurácia a partir do erro médio, em minutos, entre o tempo informado e o real, por especialidade. Sobre mudanças na fila, o tempo exibido ao paciente é calculado continuamente, e ele é avisado desde o início de que a espera pode aumentar se chegarem pacientes prioritários ou de maior risco.

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Se o paciente piorar enquanto aguarda, que orientação ele recebe? Há uma equipe disponível para ajudá-lo?

A Fila Virtual não faz monitoramento clínico remoto, e por isso a orientação é simples: quem piorar não deve esperar, deve ir imediatamente ao hospital, onde será classificado por risco. A senha não impede ninguém de chegar antes do previsto.

Que informações dos pacientes são usadas para treinar a IA e quem tem acesso a esses dados?

O modelo é treinado com dados operacionais do próprio pronto-socorro: histórico de atendimentos por especialidade e unidade, eventos da fila como senha, chamada, alta e classificação de risco, calendário e clima. Ele prevê um tempo de espera por especialidade e não monta perfil clínico do paciente nem usa sintomas.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda