A ferramenta gratuita do Google para você não cair em conteúdo falso de IA

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O Google DeepMind abriu ao público de todo o mundo o SynthID Detector, site gratuito que verifica se vídeos, fotos e áudios foram gerados por inteligência artificial ao procurar marcas d’água invisíveis aplicadas pelas ferramentas do Google desde 2023. A versão aberta passa a reconhecer também conteúdo de parceiros como OpenAI, NVIDIA e Kakao, e a Apple deve aderir em breve. Antes restrita a jornalistas e pesquisadores, a ferramenta funciona por enquanto apenas em inglês.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Todo mundo que está na internet já viu algum conteúdo falso feito com IA. A diferença é que boa parte não tem ideia de que era material fake, especialmente porque as ferramentas de inteligência artificial têm se tornado cada vez mais eficazes.

Felizmente, um possível antídoto acaba de chegar ao grande público. Trata-se do SynthID Detector, que o Google DeepMind liberou na última quarta para usuários do mundo todo. Ele funciona pelo site synthid.com e, por enquanto, só em inglês, o que não chega a ser obstáculo, porque o uso é simples o bastante para dispensar fluência no idioma.

Como funciona o SynthID Detector?

A lógica é a seguinte. Basta acessar o site e fazer login com uma conta do Google, da Apple ou da OpenAI. Daí você sobe o arquivo suspeito, seja vídeo, foto ou áudio, e a plataforma procura nele uma assinatura invisível que algumas ferramentas de IA deixam em tudo o que produzem. Uma marca d’água, digamos.

Se o arquivo for uma foto, o site informa apenas se encontrou ou não a marca d’água, com um aviso tipo “marca detectada” ou “marca não detectada”. Se for vídeo ou áudio, além de dizer se a marca está lá, o detector mostra em quais trechos ela aparece, o que permite saber se a IA entrou na gravação inteira ou só em parte dela. Bem legal, não?

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O site aceita os formatos mais comuns, como JPG, PNG e HEIC, que é o das fotos de iPhone, além de MP4 e MOV para vídeos e MP3 e WAV para áudios. Há um limite diário de verificações por conta, cujo número o Google não divulga, e o arquivo enviado é apagado assim que o resultado sai, embora uma espécie de impressão digital dele fique guardada por 24 horas para controlar esse limite e evitar abusos.

A marca d’água que combate conteúdo falso

Essa assinatura invisível que eu mencionei tem o nome de SynthID. Talvez você já tenha visto esse termo, porque é uma tecnologia que o Google criou em 2023.

As ferramentas de IA do Google, como o Gemini, o Veo e o Lyria, incorporam aos arquivos gerados uma marca d’água que olhos e ouvidos não percebem, escondida nos próprios pixels da imagem ou nas frequências do som. Por isso a marca pode continuar lá mesmo quando alguém tira um print ou salva o arquivo de novo, embora edições pesadas possam enfraquecê-la.

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Ah, mas então só reconhece conteúdo feito com plataformas do Google?

Até agora, a checagem só funcionava para conteúdo feito com ferramentas do próprio Google. A versão aberta ao público também reconhece arquivos de empresas que adotaram o SynthID, como a NVIDIA, a sul-coreana Kakao e a OpenAI, que em maio anunciou que passaria a aplicar a marca em todas as imagens geradas no ChatGPT. A Apple deve entrar na lista em breve, embora ainda não se saiba ao certo quando.

O detector em si foi apresentado no ano passado, mas só jornalistas, pesquisadores e profissionais de mídia tinham acesso, por meio de uma lista de espera. Quem usa o Gemini ou o Chrome também já podia fazer uma checagem parecida dentro desses serviços, e o Google diz que esses recursos, somados aos da Busca, recebem mais de 1 milhão de pedidos de verificação por dia.

Dá para confiar no resultado?

Quando o site avisa “marca detectada”, dá, e com boa segurança, porque essa marca só vai parar num arquivo que tenha sido criado ou alterado por uma IA que usa o SynthID. Como entre essas IAs estão o Gemini e o ChatGPT, que figuram entre as ferramentas mais usadas do mundo para gerar imagens, a chance de um conteúdo viral ter passado por uma delas está longe de ser pequena.

O cuidado fica por conta do resultado contrário. O próprio site avisa que não se trata de um detector geral de IA, já que ele lê apenas a marca do SynthID, e por isso um “marca não detectada” significa que o arquivo não saiu de nenhuma das ferramentas participantes, sem garantir que seja autêntico.

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Ou seja, não é infalível, mas a gente vive uma enxurrada de conteúdo falso na internet, portanto essa ferramenta é mais do que bem-vinda. Especialmente se você juntar a análise dela aos cuidados de sempre, como desconfiar de vídeo bom demais para ser verdade e procurar se algum veículo sério noticiou o caso. Com mais esse filtro, quem vive de espalhar falsificação passa a ter bem mais trabalho, e você, bem menos chance de ser feito de trouxa. Ou pior, de espalhar besteira pela internet e queimar seu filme.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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