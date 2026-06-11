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Tecnologia

8 insights de Neil Patel sobre audiência de internet na era da IA

Perguntar para o Google hoje divide espaço com buscar no ChatGPT. Veja aqui como seu negócio pode (e deve) se adaptar a essa mudança

Por Alvaro Leme 11 jun 2026, 17h24
Homem careca, de pele morena e barba rala, usando camiseta branca e moletom cinza, gesticula com a mão esquerda aberta enquanto fala em um palco com fundo rosa iluminado por painéis quadrados. Ele usa um microfone de lapela e uma pulseira laranja no pulso esquerdo
Patel: a internet dos clicks morreu, e as empresas precisam correr atrás de novas maneiras de atingir o público (Shauna Clinton/Web Summit/Divulgação)
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8 insights de Neil Patel sobre audiência de internet na era da IA Priorize VEJA no Google

As empresas brasileiras têm cerca de um ano para conquistar um espaço que, depois disso, vai custar caro: aparecer nas respostas das inteligências artificiais.

Essa estimativa é de Neil Patel, autoridade em marketing que tive a felicidade de ver falar no Web Summit Rio, nesta semana. Ele falou sobre a morte dos clicks provocada pelas inteligências artificiais, algo que preocupa muitos profissionais (ou pelo menos deveria).

Você já deve ter reparado que o comportamento de busca mudou, certo? ChatGPT e similares têm ganhado importância crescente, o que tem feito empresas norte-americanas e europeias batalharem para ser citadas pelos chatbots — algo que, segundo Patel, deve estar no radar dos brasileiros. (O travessão acima é 100% meu, não abandona meu texto por causa de um sinal gráfico, tá bom?)

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O prêmio para quem largar na frente não é pequeno, porque o tráfego vindo das IAs, embora ainda represente menos de 1% das visitas, já gera cerca de 5% da receita e converte três vezes mais que os anúncios pagos.

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Veja aqui oito insights da palestra que podem facilitar sua vida.

1. Quem não aparece na resposta da IA deixa de existir

Na busca tradicional, há dez links azuis na primeira página, e aparecer em segundo ou terceiro lugar ainda rende uma boa fatia de receita. Nas plataformas de IA, a lógica é outra, porque quem está no topo da recomendação fica com quase tudo, e quem não é citado simplesmente some da conversa. O objetivo deixou de ser ranquear e passou a ser virar a resposta recomendada.

2. O tráfego que vem da IA converte três vezes mais que anúncio pago

Os visitantes que chegam por IA convertem a cerca de 9%, acima do SMS e do e-mail, que eram os campeões até aqui. Esse público também permanece cerca de 30 segundos a mais nas páginas, um tráfego 33% mais aderente que o da busca tradicional, e o valor de vida útil desses clientes é mais alto. Pouco volume, muito dinheiro.

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3. O clique morreu em quatro de cada dez buscas

A busca não diminuiu com a chegada das IAs, pelo contrário. São mais de 50 bilhões de pesquisas por dia no mundo, sendo 13,7 bilhões no Google, 6,5 bilhões no Instagram, 3,3 bilhões no YouTube e mais de 1 bilhão no ChatGPT. O que mudou é que em 40% delas ninguém clica em nada, porque a resposta já vem pronta. Aparecer, porém, segue valendo, já que a visibilidade constante da marca gera receita mesmo sem o clique.

4. Sua audiência não pergunta mais só ao Google

Hoje uma parte das pessoas pergunta ao Google, outra pergunta à IA e uma terceira nem busca, porque se informa com amigos e familiares. Otimizar só para o Google virou estratégia incompleta, pois a busca acontece nas redes sociais, nas plataformas de IA e nos buscadores tradicionais, que também já integram respostas geradas por IA.

5. As pessoas agora buscam como se conversassem com um amigo

As consultas viraram frases completas, do tipo “tenho pé chato, preciso de um tênis de corrida por menos de 100 reais, porque meus pés doem quando corro”. E muita gente prefere busca por voz.

6. Ninguém compra de você na primeira vez, nem na décima

Uma pessoa interage em média 11 vezes com uma marca antes de comprar. O consumidor descobre o produto no Instagram, pergunta sobre ele ao ChatGPT, lê avaliações no Reddit, revê o produto no YouTube, ouve a recomendação de um amigo e fecha a compra no Mercado Livre. Como atribuir a venda a um canal só é impossível, a saída é estar em todos.

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7. O segundo maior buscador de IA é um que você está ignorando

O ChatGPT lidera as buscas em IA, mas o vice não é o Gemini, e sim a Meta AI, com mais de 1 bilhão de usuários mensais e quase nenhuma empresa otimizando para ela. O Gemini vem atrás, com cerca de 750 milhões.

8. O checklist para sua marca ser citada pela IA

Patel encerrou com um passo a passo direto. Atualize com regularidade o conteúdo, porque os modelos privilegiam o que é recente. Use títulos claros, listas e formatação estruturada em todas as páginas-chave. Escreva para ser entendido, e não para parecer impressionante. Adicione dados estruturados às páginas de produtos e serviços. Otimize imagens com nomes de arquivo descritivos e texto alternativo. E construa menções à marca em fontes confiáveis de terceiros.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda em 5 Minutos

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Inteligencia Artificial
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