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Viu um preço riscado na Black Friday? Peça ao ChatGPT pra procurar quanto aquele mesmo modelo custava nos últimos 90 dias. Se ele não achar registros com data e link, o desconto fica sem confirmação. Esse é um dos sete prompts da matéria, que começa com uma pergunta simples: você precisa mesmo comprar? Os outros ajudam a escolher um modelo sem pagar por recursos que você não vai usar, comparar ofertas do mesmo produto, descobrir quem vende e quem entrega e fazer as contas do carrinho. Assim, dá pra ver se o cupom compensa e quanto você vai pagar de verdade no Pix ou no parcelado, com frete e taxas.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Outro dia estava conversando com uma gringa, e ela achou muito engraçado que no Brasil a gente tenha Black Friday sem ter Dia de Ação de Graças. Não que ela estivesse propondo a adoção do feriado estadunidense (e muito menos eu), mas apenas como um sintoma do quanto o comércio é ligeiro em universalizar promoções.

A Black Friday de 2026 cai no melhor dia do ano, 27 de novembro, também conhecido como meu aniversário. Verdade, leitor, você não precisa dessa info e antes que minha conversa irrite alguém, vamos ao ponto: reuni aqui uma série de prompts para tornar a experiência de compra mais fluida nessa data que se tornou um dos pontos altos do comércio brasileiro, a despeito de sua origem norte-americana.

1. Descubra se você realmente precisa comprar

Esse prompt é para ajudar no planejamento da sua compra. Fechar negócios impulsivamente costuma não ser ideal, então conte com a IA para esse momento. O ChatGPT faz algumas perguntas e devolve uma recomendação.

“Estou pensando em comprar [produto]. Antes de indicar qualquer item, faça até quatro perguntas para entender o que quero resolver, com que frequência isso me atrapalha, o que já tenho em casa e o que aconteceria se eu esperasse um mês. Depois, recomende uma opção: comprar agora, esperar ou resolver de outro jeito. Diga qual resposta minha pesou mais na decisão. Se sugerir conserto, empréstimo ou outra alternativa, indique o primeiro passo concreto, sem inventar preços.”

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2. Ache o modelo mais barato que resolve seu problema

Digamos que você precise de um notebook apenas para escrever, usar planilhas e fazer videochamadas. Pesquisar com IA pode evitar a compra de uma máquina com recursos de que nunca vai precisar. Mas o prompt abaixo vale pra todo tipo de produto!

“Quero comprar [produto] no Brasil, para [uso], e gastar até R$ [valor]. Se faltar uma informação que mude a indicação, pergunte antes. Separe o que é indispensável do que é opcional para mim. Pesquise até três modelos que atendam ao essencial. Mostre preço, link e o que eu perderia ao escolher o mais barato. Se nenhum couber no orçamento, diga isso em vez de recomendar um que não sirva.”

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3. Veja se o desconto existe de verdade

Esse é muito útil para não ser feito de trouxa pelas lojas, hein! O preço riscado no anúncio não diz quanto o estabelecimento cobrava na semana passada, muito embora dê essa impressão. Aqui, o resultado deve ser uma comparação em reais com preços anteriores do mesmo item.

“O [produto, modelo e versão] está anunciado por R$ [valor] neste link: [link]. Procure registros de preço desse mesmo modelo no Brasil nos últimos 90 dias. Mostre a data, o valor e o link de cada registro encontrado. Compare a oferta de hoje com o menor preço documentado nesse período e diga a diferença em reais. Ignore o preço riscado do anúncio como referência. Se não encontrar histórico verificável, diga que não dá para confirmar o desconto.”

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4. Encontre o mesmo produto por menos

Já sabe o que quer? Procure o mesmo modelo em outras lojas. Dois anúncios com fotos idênticas podem oferecer versões diferentes.

“Encontre até cinco ofertas atuais no Brasil para [produto, código exato do modelo e versão]. Quero o mesmo item, novo, sem misturar versões, kits ou recondicionados. Para cada oferta, informe o preço anunciado, a forma de pagamento que dá acesso a esse preço, quem vende, quem entrega e o link direto. Ordene pelo preço do produto e marque como “não confirmado” tudo que a página não mostrar. Não inclua oferta sem estoque confirmado na ordem de preços.”

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5. Descubra quem está por trás da oferta

Num marketplace, o nome no topo da página pode ser o da plataforma, não o de quem vende. O ChatGPT pode ajudar a localizar o vendedor e indicar o que ainda falta checar antes de pagar. Se a IA não conseguir ler o site do e-commerce, o que às vezes acontece, faça print da tela e forneça para ela.

“Analise este anúncio [link] sem abrir o checkout nem fazer login. Identifique quem vende, quem entrega e onde estão os canais de atendimento e as condições de devolução. Cruze o endereço do site com os canais oficiais da empresa. Aponte sinais de alerta que você encontrou e separe o que conseguiu verificar do que eu ainda preciso confirmar. Se me pedirem pagamento fora da plataforma, destaque isso. Não conclua que a oferta é segura só porque o site parece legítimo.”

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6. Faça as contas antes de completar o carrinho

Eu SEMPRE caio nessa de colocar mais coisa na compra para eliminar o frete, confesso. Faltam R$ 40 para liberar R$ 25 de desconto? Se o valor da entrega continuar igual, acrescentar R$ 40 só pelo cupom faz você pagar R$ 15 a mais. Use a IA para calcular o efeito no total.

“Meu carrinho tem R$ [valor] em produtos que já pretendia comprar, mais R$ [frete]. Estas são as regras do cupom, do frete grátis ou do cashback: [cole as regras da oferta]. Compare quanto eu desembolso sem a promoção e quanto desembolso se cumprir cada condição. Se eu tiver de adicionar algum item, calcule até quanto ele pode custar sem aumentar o total. Mostre o cashback separado, porque ele não reduz o valor pago hoje. Se as regras não disserem que os benefícios são cumulativos, não some os dois.”

7. Compare Pix e parcelas com o frete na conta

O anúncio mais barato pode perder no caixa. Com os valores de cada carrinho, o ChatGPT calcula o total e mostra quanto custa parcelar em vez de pagar no Pix.

“Vou colar os valores que aparecem no carrinho de cada loja: [preço no Pix, número e valor das parcelas, frete, taxas e prazo de entrega de cada opção]. Para cada loja, some o frete e as taxas ao total no Pix e ao total parcelado. Mostre a diferença em reais entre as duas formas de pagamento, identifique o menor total e destaque se essa opção chega depois de [data-limite]. Se faltar algum valor, deixe o total em aberto e me diga o que conferir. Não me peça CPF, endereço ou dados do cartão.”

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda