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Uma pesquisa da Twilio mostra que 58% dos consumidores brasileiros entrevistados preferem ser atendidos por inteligência artificial se ela resolver o problema mais rápido que uma pessoa. Entre os ouvidos no país, 69% dizem se sentir à vontade para conversar com agentes de IA e 79% perceberam melhora no último ano. Na prática, porém, só 49% afirmam que a IA resolve todas as suas questões na maioria das vezes, e 71% relatam que precisam repetir informações durante o atendimento. O novo decreto do SAC, em vigor desde 2 de novembro, exige que empresas de setores regulados, como telefonia, energia e bancos, ofereçam a opção de falar com uma pessoa já no primeiro menu, das 8h às 20h, todos os dias. O decreto também determina que a empresa acompanhe a solicitação até o fim, sem obrigar o consumidor a abrir outro chamado para o mesmo problema.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na hora de procurar atendimento ao cliente, você faz questão mesmo de uma pessoa do outro lado da linha/tela? Sempre acreditei que sim, mas tenho reparado que o consumidor anda mais flexível nesse sentido, porque a real é que a gente quer o problema resolvido – e nem sempre um ser humano dá conta dele. Muito embora as máquinas também deixem a desejar, é bem verdade.

Dá para ver isso traduzido em números na pesquisa Tendências de Engajamento com o Cliente no Brasil, da empresa de infraestrutura de comunicação Twilio. Foram ouvidos 7652 consumidores de dezoito mercados, inclusive o Brasil.

E o que se desenhou no cenário nacional foi um dos muitos abismos que marcam a inserção de novas tecnologias como a IA: o potencial de adoção versus o que acontece na prática cotidiana.

Quando o brasileiro prefere ser atendido por IA

Comecemos pelo lado em que tudo são flores: 69% dos brasileiros se sentem confortáveis conversando com agentes de IA. Além disso, 79% notaram melhorias na IA no último ano, uma estatística na qual me enquadro, porque desde que fiz uma matéria sobre o quão insuportável era o atendimento ao cliente, em maio de 2025, reparei que o cenário começou a ser menos tenso nos momentos em que precisei de ajuda de SACs.

Além disso, 67% aceitam que agentes de IA de diferentes empresas conversem entre si para acelerar resoluções, o que parece apontar para um futuro do qual muito se fala também, inclusive aqui na coluna, em que os agentes das pessoas falam diretamente com os das empresas.

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Mais da metade dos brasileiros entrevistados (58%) declarou que prefere ser atendido por IA, em vez de por humanos. Contanto que – e aqui é que a porca torce o rabo – os robôs de atendimento resolvam o problema mais depressa.

Por que o atendimento por IA ainda dá trabalho

Daí a gente migra para o lado mais complicado da história. Os muitos atritos.

Primeiro porque apenas 49% dos entrevistados dizem que, na maioria das vezes, a IA resolve todas as suas questões. Depois pela falta de contexto, que obriga a gente a repetir a mesma história para diferentes agentes (sejam humanos ou máquinas). Essa última é a queixa de 71% dos participantes nacionais. Fora a decepção de quando a IA responde depressa, mas não reconhece a conta ou o histórico do cliente, reclamação de 37% dos ouvidos.

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“Os consumidores brasileiros estão prontos para a IA, mas esperam mais do que uma simples automação ou um agente de IA. Eles buscam clareza. A questão vai além de colocar ou não um humano no loop: o diferencial está em saber se o consumidor sairá daquela interação com o problema resolvido, ou se terá que abrir um novo chamado, ficar com a dúvida sem resposta e ainda perder tempo”, afirma José Eduardo Ferreira, VP LATAM da Twilio.

O que muda com o novo decreto do SAC

Repetir a queixa pode, por vezes, levar à necessidade de abrir um novo chamado para tratar do mesmo problema. Aliás, é justamente o que o novo decreto do SAC proíbe. Desde o começo deste mês, empresas de setores regulados, como telefonia, energia e bancos, têm de acompanhar o pedido até o fim. Se o robô registrou que você foi cobrado duas vezes, o atendente precisa ter acesso a esse histórico. Você não deveria ter de contar de novo como foi parar ali.

E, se você quiser falar com uma pessoa logo de cara, a opção tem de aparecer no primeiro menu, tanto no telefone quanto nos canais digitais, das 8h às 20h, todos os dias. Volto à pergunta do começo. Faço questão de um ser humano do outro lado da linha? Se a IA consegue tirar a cobrança em dobro da minha fatura mais depressa, não. Se ela não consegue, aí eu quero falar com alguém sem ter de convencer o robô primeiro. Mas, mais do que qualquer coisa, espero que a gente não tenha mais que passar nervoso quando tiver que falar com as empresas. Tecnologia para isso não falta, vai.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda