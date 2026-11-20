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Já dá para fazer check-in de um voo da Gol e consultar a situação da Linha 4-Amarela do metrô pelo ChatGPT. No Gemini, você pode buscar um apartamento do jeito que imaginou, consultar os preços da Localiza ou pedir orçamento para instalar um ventilador de teto. A lista reúne 15 usos da inteligência artificial no dia a dia, de organizar o orçamento pelo WhatsApp com a Febraban a montar um roteiro de fim de semana no Google Maps. Também dá para ver como uma roupa ficaria em você antes da compra, criar um anúncio de desapego no Achados, da Meta, e receber um aviso se o horário do seu voo mudar. Assistentes como Instinct e Nora já conseguem assumir parte do trabalho, como ligar para um restaurante ou pesquisar horários em sites. Alguns serviços são gratuitos, outros exigem assinatura e há os que ainda funcionam por convite.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Não tem aquele papo de que um ano de cachorro equivale a vários anos das pessoas? Costumo dizer nas minhas aulas e palestras que, com inteligência artificial, essa percepção cronológica segue na mesma toada de aceleração.

A lista abaixo, com uma série novidades envolvendo IA, confirma essa sensação. Dá para fazer check-in de voo, reservar carro, dentre outros corres que nos últimos meses entraram para o rol das coisas que é possível resolver com ajuda das máquinas.

Muitos desses serviços exigem assinatura, e eu não deixei de fora uma novidade só porque é paga. A ideia é mostrar o que já dá para fazer e deixar você decidir o que vale a pena para a sua rotina.

1. Agendar eletricista, encanador e afins pelo Gemini

Diga ao Gemini que você quer instalar um ventilador de teto no sábado de manhã e informe a região. Pela integração com o GetNinjas, tradicional aplicativo para contratar profissionais que fazem reparos e serviços domésticos, você pode pedir um orçamento ou, nos serviços com Preço Fechado, consultar valor e horários. A modalidade atende capitais e a Grande São Paulo. A contratação e o pagamento seguem fora do Gemini.

2. Instinct ajuda a organizar a agenda, fazer reservas e cuidar de compras

O Instinct é um assistente pessoal de IA com número de telefone próprio. Você fala com ele pelo WhatsApp, pelo iMessage ou por ligação, sem baixar outro app. A diferença aparece na hora de resolver uma tarefa: se você quer uma mesa para quatro num restaurante que só aceita reservas por telefone, pode passar o nome do lugar, o dia e o horário. Em vez de só devolver o número do restaurante, o Instinct pode ligar em seu nome para tentar fazer a reserva. Ele também navega por sites para tarefas como comprar uma passagem ou encomendar flores. Se você conectar o Gmail e o Google Agenda, ele pode usar as informações dessas contas para ajudar a organizar seus compromissos. Por enquanto, o acesso é por convite e o serviço é gratuito.

3. Mago avisa pelo WhatsApp se seu voo mudar

Quando você está esperando um voo, pode pedir ao Mago, da brasileira Inner AI, para consultar o status de tempos em tempos e avisar no WhatsApp se houver mudança. O exemplo da empresa usa buscas a cada 15 minutos. A diferença é que você faz o pedido uma vez, em vez de abrir o painel de partidas de novo a cada intervalo. A função de tarefas recorrentes se chama Loops.

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4. Check-in de voo da Gol no ChatGPT

Em vez de abrir o site ou o app da companhia e buscar a reserva, você pode acionar o app da Gol dentro do ChatGPT, entrar com a conta Smiles e receber o cartão de embarque com QR code na conversa. Ainda não funciona para todas as reservas.

5. Descreva o imóvel, que a IA procura por você

Em vez de marcar filtro por filtro, você pode dizer de uma vez que procura um apartamento de dois quartos, com piso de taco e uma sala que pegue sol de manhã. A novidade é que agora dá para consultar os anúncios do ZAP Imóveis no Gemini, que mostra opções de acordo com o que você pediu. No ChatGPT, o QuintoAndar já oferece uma busca parecida desde março, com fotos, preços e detalhes dos imóveis na conversa. Se algum chamar sua atenção, você abre o anúncio na plataforma para ver mais.

6. Aluguel de carro da Localiza no Gemini

Se você precisa de um carro para o fim de semana, pode dizer ao Gemini onde quer retirar e devolver o veículo, em quais dias e horários. O app da Localiza consulta a disponibilidade para essas datas e mostra as categorias de carro e os preços. Se alguma opção fizer sentido, você segue para o site da locadora para concluir a reserva.

7. Google Maps monta o mapa do seu fim de semana

Já usou o Pergunte ao Maps? É a interação com inteligência artificial dentro do aplicativo de localização do Google. Com ele dá para organizar a viagem completa, em vez de meramente pesquisar um destino. Por exemplo: um bate-volta saindo de São Paulo com trilha leve, almoço e volta antes das seis. A IA distribui as paradas por dia e coloca cada uma no mapa, na ordem sugerida. Se o tempo virar ou bater preguiça de trilha, peça para trocar o passeio, que a conversa muda o roteiro.

8. Febraban ajuda você a organizar o orçamento no WhatsApp

Se você quer entender quanto pode gastar no resto do mês, mande um áudio com o que ganha e as principais despesas para o Meu Bolso em Dia. O assistente gratuito da Febraban conversa em português pelo WhatsApp e ajuda a separar os gastos por categoria e montar um orçamento. Você não precisa abrir uma planilha nem informar a senha do banco: o serviço serve para organizar as contas, sem movimentar dinheiro ou negociar dívidas.

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9. Ver no ChatGPT se o metrô Linha-4 está funcionando

Antes de sair de casa, você pode perguntar à Motiva no ChatGPT se a Linha 4-Amarela está funcionando normalmente. Também dá para verificar se há ocorrência na rodovia que pretende pegar. A consulta usa as informações das concessões da empresa, que reúne 17 operações em oito estados. Em São Paulo, a integração cobre também a linha 5 do metrô, e as linhas 8 e 9 de trem.

10. Experimente roupas antes de comprar no ChatGPT

Gostou de uma jaqueta e quer ter uma ideia de como ela ficaria em você? Desde outubro, as sugestões de roupas e acessórios na busca do ChatGPT podem trazer um botão chamado Experimentar. Ao tocar nele, você tira ou envia uma selfie, e a IA gera uma imagem sua com a peça. A foto fica salva para outras provas, então você não precisa mandar uma nova a cada vez. Dá para ver se você gosta do visual; para saber se a jaqueta serve, ainda vale conferir a tabela de medidas da loja.

11. Achados, da Meta, ajuda a garimpar ofertas e anunciar desapegos

Se você está atrás de uma estante usada, já não precisa garimpar separadamente no Marketplace, nos grupos do Facebook e no Instagram. O Achados, app que a Meta lançou no Brasil para Android, reúne ofertas de produtos novos e usados desses três lugares e destaca anúncios com preços mais baixos que os de itens parecidos no Marketplace. Se for você quem quer vender, a IA sugere título, descrição e preço. Você revisa e publica uma vez só, e o anúncio aparece no Achados e no Marketplace. Dá para negociar pelo app ou pelo WhatsApp, mas o pagamento e a retirada ficam por conta de quem compra e de quem vende.

12. Vivo responde no ChatGPT sobre planos e celulares

Você pode pedir à Vivo no ChatGPT que compare planos até R$ 100, mostre quais têm mais internet ou tire dúvidas sobre celulares e serviços. Para fazer consultas, não é preciso entrar na conta da Vivo. Para saber se há cobertura no seu endereço, é preciso consultar a operadora fora do chat. O app não acessa sua fatura nem os dados de consumo da sua linha, e não faz recarga ou contratação. As ofertas que aparecem são da própria Vivo, sem comparação com outras operadoras.

13. Gemini transforma seus documentos num site para consultar

Em vez de pedir mais um resumo dos PDFs do condomínio, você pode reunir os arquivos em um Gemini Notebook e gerar um site com menus, filtros e visualizações. Assim, você vai direto às regras de mudança ou do salão de festas sem procurar em vários documentos. O Google começou a distribuir o recurso na versão web neste mês, para maiores de 18 anos, inclusive no Workspace. Por enquanto, a criação de sites não está no app para celular.

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14. ChatGPT guarda uma selfie para você usar em novas imagens

Se você usa o ChatGPT para criar imagens de si mesmo, já pode salvar uma selfie de referência com um nome e chamar essa foto em outra conversa com @ seguido do nome. Dá para pedir, por exemplo, um retrato seu em preto e branco sem anexar a mesma imagem toda vez. A foto serve de referência para a geração, e o resultado pode variar de uma imagem para outra.

15. Nora abre sites por você a partir de um pedido no WhatsApp

A proposta da Nora, startup brasileira, é que você mande um pedido no WhatsApp e o agente faça parte do trabalho nos sites envolvidos, em vez de devolver só um link e instruções. Se você quer lavar o carro no sábado, por exemplo, pode pedir que ela pesquise opções e veja quais horários consegue encontrar. O acesso ainda é por convite. Por isso, o que dá para fazer depende dos sites que a Nora consegue acessar.

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Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

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