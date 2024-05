Viajamos 600 quilômetros com o esportivo mais barato do Brasil

Não é à toa que o Nordeste é a região do país mais buscada por turistas em férias. Além das praias e paisagens deslumbrantes, ela tem uma ótima infraestrutura de resorts. E não há quem não goste de ficar hospedado em um hotel com boa infraestrutura em que a maior preocupação dos hóspedes é decidir onde curtir as próximas horas e quando será servida a próxima refeição.

Uma alternativa muito mais próxima – a apenas uma breve viagem de carro de distância – para quem adora a experiência dos resorts, mas não quer necessariamente encarar o trâmite do aeroporto e um voo até o Nordeste, é visitar a cidade de Atibaia. A menos de cem quilômetros de São Paulo, o município se tornou um destino certo para quem quer curtir um final de semana com a família longe do caos da metrópole.

Pegamos a estrada a bordo do Pulse Abarth, um carro que se propõe familiar, mas que ganhou um “veneno” adicional para se passar por esportivo nas horas vagas, e seguimos em direção a Atibaia.

Essa versão específica tem bastante história para contar. O Pulse foi um lançamento importante para a Fiat, chegando ao mercado em 2021 após uma longa campanha de marketing que foi revelando cada detalhe do carro aos poucos. Como um dos SUVs mais acessíveis do país, vendeu bem e fechou o ano de 2023 como o 23º veículo mais emplacado do Brasil. Ele marcou também o retorno da Abarth ao país após sete anos. É ainda o primeiro modelo “envenenado” pela divisão esportiva da Stellantis, fundada em 1949 pelo austríaco Carlo Abarth (1908-1979) e que em 2024 completa 75 anos, desenvolvido no Brasil.

O Pulse Abarth é o único da linha com motor 1.3 turbo de 185 cv e 27,5 kgfm de torque e câmbio automático de seis velocidades (com a possibilidade de usar a troca de marchas em aletas atrás do volante), além de detalhes exclusivos de acabamento, o modo Poison de direção e freio de estacionamento eletrônico. Dimensões e outras tecnologias são iguais de outras versões. A grande vantagem é o conjunto adaptado para oferecer maior esportividade. O escapamento produz um ronco potente, que invade a cabine, os freios a disco dianteiros foram recalibrados e a suspensão dianteira ganhou molas e amortecedores exclusivos.

E os ajustes fazem diferença. Ele já é esperto nos deslocamentos urbanos, mas na estrada a sensação de esportividade é acentuada. Assim que entramos na rodovia ligamos o modo Poison e sentimos a mudança imediata na direção. O acelerador fica mais sensível, o volante, mais responsivo. Nas curvas dá para sentir a aderência ao asfalto, e nas retas ele acelera com vontade. A ficha técnica diz que o Pulse Abarth vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, mas não é só isso. As retomadas são muito mais rápidas, especialmente em velocidades menores. Em trechos de serra, com mais curvas, por exemplo, as frenagens e retomadas são ligeiras. Apesar de usar freios a tambor nas rodas traseiras, e não a disco (uma das principais reclamações relacionadas ao carro), em nenhum momento senti insegurança nas frenagens.

O trajeto até Atibaia é breve, mas a viagem fica empolgante. Ele pode não ser um esportivo puro e de alto desempenho, como um Porsche 911 ou um Ford Mustang, mas entrega essa sensação de ter o carro mais “na mão”, com potência para acelerar, custando uma fração do valor desses veículos icônicos. Precisei fazer um breve retorno a São Paulo no meio do final de semana, o que serviu para curtir ainda mais o desempenho na estrada.

Ficamos hospedados no Bourbon Atibaia Resort, um dos mais tradicionais da região. Inaugurado em 2002, faz parte da rede que tem mais de 20 unidades espalhadas pelo Brasil, Argentina e Paraguai. O hotel, durante a semana, recebe convenções e encontros de negócios e, a partir de sexta-feira, assume uma proposta familiar, com quartos espaçosos, que comportam pais e filhos, e uma grande programação de entretenimento para crianças e adultos. Dá para passar um final de semana inteiro sem pisar fora do complexo. A estrutura tem opções de esporte, como quadras de tênis e beach tennis, um campo de futebol de tamanho oficial, piscinas, spa e até boliche.

Há outro motivo para visitar o hotel, mesmo se não for para pernoitar por lá. Recentemente, a unidade inaugurou um novo restaurante, Vezzoso Cucina, com menu assinado por Salvatore Loi. O chef comanda hoje as unidades do Modern Mamma Osteria e do bar-restaurante Ella | Fitz e trabalhou por anos no comando do Fasano e assinou menus para o Gero e o Parigi. O Vezzoso Cucina é aberto a não hóspedes e oferece alguns dos pratos clássicos de Loi, como a lasanha de vitela e o ravioli sardos, recheado com ricota e limão siciliano e servido com molho de tomates. O restaurante tem outra unidade no hotel da rede em Foz do Iguaçu e integra a estratégia da divisão Bourbon Hospitalidade, que propõe experiências gastronômicas.

Há, é claro, outras opções de hospedagem na região. E os turistas que querem aproveitar a cidade vão descobrir que Atibaia tem bastante a oferecer. Há destinos históricos, como a Igreja da Matriz de São João Batista, construída no século XVII, e passeios focados na natureza, como o Orquidário Takebayashi. Quem busca opções etílicas encontra a cervejaria Los Compadres, que tem um portfólio com opções mais clássicas, como IPAs e APAs, além de uma interessante linha em lata que merece ser conhecida.

A principal atração turística, sem dúvida, é a Pedra Grande, rota obrigatória para quem gosta de trilhas na mata e de uma bela vista para recompensar o esforço físico exigido para chegar ao topo. Dá para percorrer a trilha de bicicleta, em uma rota asfaltada de quase 7 quilômetros de extensão (no horário específico entre 14h e 16h), ou a pé. A entrada é pelo Parque Horto Florestal, com cobrança de 50 reais de entrada, e dá para caminhar tanto no asfalto quanto na mata, mas é bom se preparar. Ela é considerada de grau moderado de dificuldade. Se resolver encarar a subida, saiba que o mirante vale muito a pena. Só é preciso separar cerca de três horas e a dica é sair cedo, já que muitos turistas fazem o passeio.

No domingo, voltamos à estrada. O Pulse Abarth é espaçoso, com bom porta-malas de 370 litros, e recebeu nossas bagagens com folga. Para um casal sem filhos, sobra espaço. Pode atender famílias maiores, claro, mas é possível que elas fiquem um pouco mais apertadas. Em trajetos mais rápidos, como uma escapada de final de semana para Atibaia, no entanto, é mais do que suficiente. Oferecido a R$ 151 mil, não é exatamente barato. Mas é o carro de apelo esportivo mais acessível do Brasil hoje – seu principal concorrente, o Polo GTS, custa R$ 153.700. É uma boa opção para quem quer tornar qualquer “road trip” com a família mais empolgante sem abrir mão da praticidade do dia-a-dia.