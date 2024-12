“Vamos brigar pelo campeonato”, diz diretor da Nissan na Fórmula E

Como primeira e única equipe japonesa na Fórmula E, campeonato mundial de monopostos elétricos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Equipe Nissan chega à corrida inaugural da 11ª temporada com algumas novidades – da entrada do piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara à equipe como reserva à estreia da nova dupla, o francês Norman Nato e o britânico Oliver Rowland. A disputa acontece no sábado, 7.

Em conversa com o blog Pé na Estrada, o diretor geral e chefe da Equipe Nissan de Fórmula E Tommaso Volpe falou sobre as mudanças da temporada, como a montadora vê sua participação na disputa, o papel do novo piloto brasileiro, Sérgio Sette Câmara, e como as tecnologias da pista são adaptadas para uso em veículos de passeio.

Confira a entrevista na íntegra a seguir:

Quais são as principais inovações que a Nissan está introduzindo nesta temporada?

A principal é o uso da tração integral nas quatro rodas (AWD), que irá aumentar o desempenho do carro durante o modo de ataque, ao mesmo tempo em que expande as áreas de potencial troca de aprendizado técnico com a tecnologia Nissan e-4ORCE (a tecnologia de tração nas quatro rodas usada pela Nissan em seus mais novos carros elétricos disponíveis no mercado).

O que mudou nos carros em comparação com a temporada anterior?

Alguns componentes da carroceria e o recurso AWD. Na Nissan, também introduzimos um novo motor traseiro, melhorando nosso nível de eficiência energética.

A Nissan se comprometeu com a Fórmula E a longo prazo, tendo já se inscrito para a Gen4. Como essa participação reforça o esporte e a visibilidade da marca?

A participação da Nissan no Campeonato Mundial de Fórmula E da FIA ajuda o esporte a ganhar força com o público e os fãs globais, sendo a Nissan uma das marcas de carros mais globais do mundo. A Nissan Formula E Team também é a equipe com mais apoio no esporte, o que é a consequência natural da nossa presença global. A Nissan participa da Fórmula E para promover globalmente nossos planos Ambition 2030 e nosso compromisso com a eletrificação, bem como para gerar IP adicional em eficiência energética e áreas de desempenho de Motores Elétricos.

Como você avalia a evolução da Nissan como equipe desde o início de sua participação na Fórmula E?

A Nissan Formula E Team mostrou uma das tendências de retorno mais impressionantes na história do esporte, saindo do fundo da classificação para o topo em apenas duas temporadas após uma reestruturação e transformação completas. Nossos planos são muito ambiciosos e continuaremos nos esforçando para lutar pelo campeonato já na 11ª temporada.

Ter um piloto do Brasil na equipe ajuda a revigorar a conexão com os fãs brasileiros?

Com certeza. Sérgio ajudará a se envolver com o já muito forte fandom da Nissan Formula E Team no Brasil, o que é fantástico, pois o Brasil é um mercado muito importante para a Nissan.

Como as tecnologias desenvolvidas para uso nas pistas acabam sendo incorporadas posteriormente em veículos de passageiros?

Possivelmente encontrando novas soluções de engenharia que aumentarão o nível de eficiência energética do trem de força, e também aprendendo como otimizar o gerenciamento de energia por meio de nossos sistemas de controle. Nós naturalmente exploramos todas as oportunidades para aprender com a experiência adquirida e aplicá-la aos nossos programas de carros de rua quando apropriado, e onde isso melhorará a propriedade do cliente ou a experiência de dirigir nossa gama de EVs. A Nissan tem mais de 70 anos de experiência em trens de força eletrificados, então nós nos juntamos à Fórmula E transferindo essa experiência de nossos EVs de estrada para nossos novos EVs de corrida. Somos o único fabricante na grade a ter um produto EV que está à venda há mais de dez anos. A Nissan se concentrou em seus objetivos técnicos de “Fase Um – estrada para pista”; nas duas primeiras temporadas, que levaram experiência e aprendizados do LEAF para desenvolver o desempenho do carro de corrida da Nissan. Desde o início da era Gen3 na Temporada 9 (2022/23), a equipe embarcou na “Fase Dois – da pista para a estrada”; de suas metas de transferência de tecnologia, onde o campeonato tecnicamente rápido ajuda a Nissan a mostrar recursos que visam incentivar a adoção de seus EVs pelo consumidor.

