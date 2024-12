Quinta maior montadora chinesa, GAC chega ao Brasil para ‘fazer diferença’

A GAC Motors, quinta maior fabricante de carros da China, chegou oficialmente ao Brasil. Nesta quinta-feira, 5, Wei Haigang, presidente da GAC International, Alex Zhou, CEO da GAC Brasil, e outros executivos da empresa participaram de uma cerimônia que oficializou o acordo de cooperação entre a companhia chinesa e três universidades brasileiras: Unicamp, Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de Santa Catarina. A GAC anunciou que vai investir cerca de R$ 5 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos. “Queremos fazer a diferença na indústria automotiva brasileira”, disse Alex Zhou na apresentação oficial.

Além do acordo de cooperação técnica, que prevê a transferência de conhecimento técnico e científico, além da capacitação de profissionais brasileiros, a GAC vai produzir seus modelos aqui no Brasil. Em conversa com jornalistas, o presidente Wei Haigang afirmou que a fabricante ainda está dando os primeiros passos, mas que vai priorizar a busca por uma estrutura fabril já existente que possa ser adaptada. Além disso, já definiu que deve trazer entre quatro e seis modelos. O elétrico Aion S é um deles. O objetivo, a longo prazo, é ser a primeira montadora chinesa com uma linha completa de carros elétricos, híbridos e à combustão no Brasil, além de um centro de pesquisa e desenvolvimento.

Fundada oficialmente em 1997, mas com origens ainda mais antigas, a GAC é uma empresa com sede em Guangzhou, em Guangdong. Quinta maior fabricante da China, entregou 2,5 milhões de veículos em 2023. Hoje, ela trabalha com duas sub-marcas principais. A Trumpchi, comercializada apenas como GAC em mercados internacionais, concentra os modelos à combustão. Já a Aion é composta por modelos eletrificados. Há ainda a Hyptec, divisão da Aion voltada a modelos de luxo. Na China, a GAC ainda tem joint ventures com a Honda e a Toyota, produzindo os modelos das montadoras japonesas localmente.

Com a chegada oficial ao Brasil, a GAC se junta ao crescente contingente de montadoras chinesas com operações por aqui. JAC, BYD, GWM e Chery já tem atuação nacional, mas uma série de outras já anunciaram que vão trabalhar por aqui, e algumas já até mostraram alguns de seus modelos, como Zeekr, Neta, Omoda e Jaecoo.

