Quatro curiosidades sobre as picapes usadas no filme “Twisters”

Principal lançamento nas salas de cinema no momento, “Twisters” é a tardia continuação de “Twister“, o fenômeno de bilheterias lançado originalmente em 1996. Na época, foi a segunda maior bilheteria do ano, atrás apenas de “Independence Day“. Chamou a atenção pela ação frenética e pelo clima de fim do mundo. Agora, há novos perigos, mas uma coisa se mantém do filme original: o papel fundamental nos carros, ou melhor, das picapes na história.

Quem assistiu ao filme ou apenas viu o trailer percebeu que algumas das principais cenas do filme acontecem a bordo de uma picape Ram 1500 bastante modificada. Confira quatro curiosidades sobre este e outros modelos que aparecem no longa.

Caminhonete “tunada”

A Ram 1500 usada no filme recebeu um aparato para enfrentar os tornados. Além de uma grade dianteira reforçada e uma espécie de gaiola instalada na caçamba, tem um sistema parecido com uma âncora que faz furos na terra. O objetivo é mantê-la grudada no chão à medida que os protagonistas se aproximam dos ciclones. A tecnologia, obviamente, não existe na vida real. Mas ela dá origem a momentos impressionantes na telona.

Modelo esportivo

A 1500 não é a única picape da marca mostrada no filme. Há outros veículos, claro. Mas um que chama a atenção é a TRX, versão extrema voltada para o off-road. A caminhonete tem um motor Hemi 6.2 V8 de 711 cv de potência e 89,8 kgfm. Lá nos Estados Unidos esse modelo saiu de linha no final do ano passado, após a apresentação de uma última edição de despedida. Agora, no terceiro trimestre, a marca deve divulgar sobre sua sucessora, a RHO, igualmente voltada para aventuras fora da estrada.

Referência ao filme original

No longa de 1996, as picapes também têm um papel importante na trama. Há uma variedade de diferentes modelos, mas o mais proeminente é uma Dodge Ram de 1995. As particularidades daquele modelo são motivo de debate até hoje, já que o filme tinha alguns problemas de continuidade. Os fãs especulam que se trata de uma 1500, com um motor V8 (ou V10…), e havia outra, 2500, usada como substituta em algumas cenas. A versão de 1996 também era vermelha.

Parceria fora das telas

O astro do filme, Glen Powell, tem uma picape Ram na garagem. E foi escolhido como garoto propaganda para divulgar a versão 2025 do modelo na nova campanha publicitária do filme. Só esperamos que ninguém saia por aí caçando tornados achando que a caminhonete é capaz de enfrentar esses fenômenos da natureza com a configuração de fábrica…