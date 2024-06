Zeca Pagodinho celebra em SP legado de 40 anos com show só de clássicos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Descontraído e com seu copinho de cerveja na mão, o sambista Zeca Pagodinho fez nesta sexta-feira, 21, uma apresentação especial em São Paulo (e com ingressos esgotados) para celebrar seus 40 anos de carreira. O músico que fez show no Espaço Unimed, na Barra Funda, repetirá a dose neste sábado, também com ingressos esgotados. A apresentação é a primeira data da turnê do músico após ele gravar um DVD comemorativo no Rio de Janeiro. Ele tem outras 17 datas marcadas até o fim do ano em diversas capitais brasileiras.

Com uma infinidade de sucessos, Zeca apresentou um repertório que passou por todas as fases de sua carreira, com canções que foram desde Quando a Gira Girou, Vai Vadiar, Minha Fé e Não Sou Mais Disso a Caviar, Faixa Amarela, Coração em Desalinho, Deixa a Vida Me Levar e Verdade. Se por um lado a voz do músico já não segura interpretar todas as canções até o fim, o fato das faixas serem clássicos do cancioneiro popular, facilitou para ele, que interpretava só os primeiros versos e jogava o resto para a plateia completar. Longe de ser apenas um truque para preservar a voz, a tática o ajudou a deixar o show ainda mais bonito, além de esbanjar simpatia e bom humor.

O artista caprichou também no visual do palco e nos detalhes gráficos do telão, com homenagens aos grandes bambas do samba, como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Monarco, Alcione e, claro, de sua madrinha Beth Carvalho. Um dos pontos altos foi a participação especial do cantor Seu Jorge, que interpretou com Zeca a música Saudade Louca. “Esse cara aqui me apoia desde os tempos de Farofa Carioca”, agradeceu Seu Jorge.

Zeca repetiu em São Paulo o show que já havia feito no Rio de Janeiro, quando gravou no Estádio do Engenhão, em fevereiro deste ano, um DVD especial no dia de seu aniversário de 65 anos. Na gravação, participaram astros como Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2.

Confira o setlist completo do show:

Camarão que Dorme a Onda Leva Pisa Como Eu Pisei Ser Humano Quando a Gira Girou Lama nas Ruas Mais Veliz Mutirão de Amor Minta Meu Sonho Não Sou Mais Disso Vai Vadiar Judia de Mim Minha Fé Patota do Cosme Ogum Instrumental – Amigo Velho Cadê Meu Amor / Seu Balancê Faixa Amarela Maneiras Saudade Louca (participação especial de Seu Jorge) Caviar Ratatúia Vacilão Casal Sem Vergonha Samba Pras Moças Vivo Isolado do Mundo Coração em Desalinho Deixa a Vida Me Levar

Confira todas as datas e cidades anunciadas até o momento:

04/02 – Rio de Janeiro/RJ – Estádio Nilton Santos – Engenhão (gravação de DVD)

21/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed (data extra)

22/06 – São Paulo/SP – Espaço Unimed – SOLD OUT

13/07 – Florianópolis/SC – Arena Opus

27/07 – Campinas/SP – Royal Palm Hall

17/08 – Ribeirão Preto – Multiplan Hall

24/08 – Curitiba/PR – Expotrade Convention Center

31/08 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna

01/09 – Porto Alegre/RS – Auditório Araújo Vianna (data extra)

14/09 – Brasília/DF – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

28/09 – Fortaleza/CE – Iguatemi Hall

05/10 – Salvador/BA – Concha Acústica

19/10 – Recife/PE – Classic Hall

25/10 – Natal/RN – Teatro Riachuelo

22/11 – Belo Horizonte/MG – Arena Hall (data extra)

23/11 – Belo Horizonte/MG – Arena Hall

06/12 a 09/12 – Navio Zeca Pagodinho – 40 Anos

14/12 – São Paulo – Vibra São Paulo

21/12 – Rio de Janeiro – Farmasi Arena

Veja fotos do show de São Paulo: