Vocalista do Rush, Geddy Lee, deverá vir ao Brasil em março de 2023

Geddy Lee, baixista e vocalista do grupo canadense Rush, deverá vir ao Brasil em março para o lançamento de sua autobiografia, My Effin’ Life (ainda sem título em português) com lançamento mundial previsto para 14 de novembro, inclusive no Brasil. O músico não deverá fazer shows no país, participando apenas de eventos de lançamento do livro, com leituras e bate-papos com os fãs.

A última apresentação do Rush no país ocorreu em julho de 2010, com a turnê do álbum Moving Pictures. Desde então, o grupo se afastou dos palcos após a descoberta de um câncer no cérebro do baterista Neil Peart. O artista morreu em abril de 2022 em decorrência da doença. “Ele queria manter privado. E nós fizemos isso. Foi difícil. Não posso dizer que foi fácil, porque não foi. O diagnóstico dizia que ele teria, no máximo, 18 meses. Durou três anos e meio. Foi um fluxo constante de visitas para lhe dar apoio”, disse Geddy Lee em entrevista recente.

Em uma postagem em setembro de 2021, Geddy Lee comentou sobre a biografia:

“Então, como matei o tempo durante a pandemia? Mais de um ano e meio – o tempo mais longo que passei em Toronto desde que tinha dezenove anos e cheguei ao circuito de bares do norte de Ontário com o Rush. Embora Nancy e eu tivéssemos que cancelar um monte de aventuras que planejávamos, havia alguns aspectos positivos a serem encontrados em casa: ensinar meu neto os melhores pontos do beisebol e observação de pássaros, cuidando de meus filhotes (um dos quais estava bastante doente) e passando as noites com minha amada cara-metade, copo de Armagnac na mão, enquanto assistíamos a todos os shows de mistério europeus já produzidos. Ah, e outra coisa: comecei a escrever. Palavras, quero dizer. Meu amigo e colaborador no Big Beautiful Book Of Bass, Daniel Richler, viu como eu estava lutando após o que Neil Peart estava passando, e tentou me persuadir a sair do meu blues com alguns contos engraçados de sua juventude, desafiando-me a compartilhar os meus em troca. Então eu fiz – relutantemente no começo, mas depois lembrando, oh sim, eu gosto de lutar com as palavras. É uma versão menos física de discutir com notas musicais, sem um Ricky doubleneck quebrando minhas costas! E logo minhas histórias de passos de bebê estavam se tornando capítulos de adultos. Sendo o obsessivo nuclear que sou, eu os escreveria e reescreveria, reavaliando perspectivas na narrativa não apenas vasculhando meus bancos de memória, mas também meus diários e pilhas de álbuns de fotos. Eu estava reunindo um mistério de um tipo diferente. Eu então enviaria essas histórias melhoradas e até mesmo ilustradas para Daniel, que limparia um pouco da gramática e removeria muitos palavrões (eu adoro xingar) e pronto! Em uma voz que soava, bem, assim como eu, um relato épico e apresentável da minha vida dentro e fora do palco estava tomando forma: minha infância, minha família, a história da sobrevivência de meus pais, minhas viagens e todo tipo de bobagem que passei demais tempo obcecado. E Daniel disse: ‘Acho que você está escrevendo um livro. Um livro de memórias de verdade, na verdade.’ Ao que respondi: ‘Hmm… acho que sim”.

