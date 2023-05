Viúvo relata momentos finais de Rita Lee: ‘Parecia um passarinho’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Viúvo de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho deu uma entrevista emocionante ao Fantástico relembrando a trajetória ao lado da cantora e seus últimos dias de vida. “Os momentos finais dela foram de uma leveza, de uma calma, de uma doçura. Estávamos todos junto com ela. A gente montou um quarto de hospital [no apartamento] e a última fase foi na cama, mas ela parecia uma criancinha, um passarinho”, relatou ele, completando que a cantora “Foi em paz”.

Gravada no dia seguinte ao velório de Rita, que morreu na segunda-feira, 8, aos 75 anos, a entrevista foi interrompida algumas vezes, com Roberto irrompendo em lágrimas de emoção. “Talvez eu fique assim pra sempre. Sempre vai ser difícil. Eu não tenho a menor pretensão de que fique fácil”, disse.

Juntos desde 1976, Rita e Roberto se conheceram em um show de Ney Matogrosso. Na entrevista, Roberto relembrou com emoção a primeira visita a casa de Rita, acompanhado do músico. “Desde aquele dia, não nos separamos mais”, disse ele. “Nos tornamos cara-metade. Não posso dizer pra você ‘Rita e o Roberto’. O Roberto é a Rita também. A Rita é o Roberto também. Em vida ou em morte. Eu continuo sendo ela e ela continua sendo eu”, declarou.

O músico também falou sobre o diagnóstico do câncer de Rita, em 2021. Segundo ele, os médicos fizeram um prognóstico de até quatro meses de vida, mas a cantora resistiu por mais de um ano. “Ela é considerada um milagre pelos médicos que cuidaram dela”, disse. “Ela queria viver, ela não queria partir. Até o fim, ela nunca quis partir”, contou ele, que dizia à esposa que queria trocar de lugar com ela. “Eu queria trocar de lugar com você porque você tem muito mais coisas pra fazer do que eu. Eu vou e você fica”, relatou.