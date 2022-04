Viúva de George Harrison anuncia livro em memória do ex-beatle

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A viúva do ex-beatle George Harrison (1943-2001), Olivia Harrison, 73 anos, anunciou que vai lançar um livro com vinte poemas no dia 21 de junho dedicado à memória do guitarrista. Intitulado Come The Lightening, a obra marca as duas décadas da morte de Harrison, em 29 de novembro de 2001. “Daqui do litoral, vinte anos depois, minha mensagem em uma garrafa chegou à terra firme. Palavras sobre nossa vida, sua morte, mas, principalmente, sobre amor e nossa jornada até o fim”, disse Olivia Harrison em um comunicado sobre o livro.

No ano passado, o antológico álbum triplo de Harrison, All Things Must Pass, ganhou uma reedição de luxo em vinil, repleta de materiais de apoio inéditos. Um deleite para os fãs do guitarrista.