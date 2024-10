‘Unfinished’: música inédita de Eddie Van Halen, é divulgada; ouça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quatro anos após a morte do guitarrista Eddie Van Halen, em 6 de outubro de 2020, a música inédita Unfinished, foi divulgada por seu irmão, o baterista Alex, como parte do lançamento de sua autobiografia, Brothers, que chega às livrarias americanas nesta terça-feira, 22.

Segundo o baterista, o livro, que terá edições físicas e digitais, além de um audiobook, é uma carta de amor ao irmão. A canção inédita, cujo título em português significa “inacabada”, é apenas instrumental, sendo composta em parceria com o baterista. “Esta é minha homenagem ao meu irmão; minha maneira de dizer adeus. Ed, eu te amo e sinto sua falta”, escreveu Alex.

O livro, de 240 páginas, sai pela editora HarperCollins e inclui fotos inéditas dos arquivos do baterista. No texto, Alex falará desde a saída deles, da Holanda, até a morte do irmão, em decorrência de um câncer. “Eu estive com ele desde o primeiro dia. Compartilhamos um toca-discos, uma casa de 75 metros quadrados, uma mãe, um pai e uma ética de trabalho. Mais tarde, compartilhamos a parte de trás de um ônibus de turnê, o alcoolismo, a experiência de se tornar famoso e de passar mais horas no estúdio do que passei fazendo qualquer coisa nesta vida”, escreveu Alex.

