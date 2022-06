Um ano após diagnóstico de câncer, Rita Lee posta foto com cabelos curtos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um ano após ter sido diagnosticada com câncer de pulmão, em maio de 2021, a cantora Rita Lee, de 74 anos, postou em seu perfil no Instagram a primeira foto sem peruca e com os cabelos curtinhos. Na imagem, registrada pelo marido Roberto de Carvalho, a cantora aparece sob uma luz vermelha e sentada no sofá de casa.

Nos comentários da foto, o filho Beto Lee escreveu: “conexão da maternidade”. Em abril, Beto havia divulgado que a mãe estava curada do câncer e revelou que ela havia batizado o tumor de “Jair”. “A cura da minha mãe me emocionou pra c******. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, escreveu Beto na ocasião.

O filho da cantora anunciou recentemente também um show em homenagem à mãe, batizado CeLEEbration, apenas com hits, como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma.

