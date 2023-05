Como foi a última parceria musical de Rita Lee com os Titãs

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Apesar de viver reclusa nos últimos anos em seu sítio, em São Paulo, Rita Lee, que morreu na noite de segunda-feira, 8, não parou de produzir música até seus últimos dias. A última canção inédita da artista, Caos, foi lançada no final do ano passado, gravada pelos Titãs, em comemoração aos 40 anos de banda. A faixa, que entrou no novo disco da banda, Olho Furta-Cor, foi composta por Rita, o marido e guitarrista Roberto de Carvalho, e o filho Beto Lee, com produção de Sérgio Fouad e Rick Bonadio.

Beto, que nos últimos anos se tornou um dos mais requisitados guitarristas do país, passou a excursionar com os Titãs na guitarra a partir de 2016. A banda conta hoje em sua formação apenas com Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Com os Titãs, Beto gravou os álbuns Doze Flores Amarelas (2018), Titãs Trio Acústico (2020) e o mais recente, Olho Furta-Cor (2022).

“Caos é uma pérola, um presente muito especial que ganhamos de Rita, Roberto e Beto Lee, uma canção inédita composta especialmente para nós por esse trio de talento extraterrestre! É também a primeira música que lançamos de nosso novo disco, um trabalho titânico que reúne 15 músicas novas, um disco de rock com que comemoramos 40 anos de carreira”, disse a banda na ocasião, em comunicado oficial.