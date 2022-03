Tributo com Planet Hemp e Emicida substituirá Foo Fighters no Lollapaloza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Após o Foo Fighters cancelar todas as suas apresentações na América do Sul em decorrência da morte do baterista Taylor Hawkins, a organização do Lollapaloza Brasil anunciou como atração substituta Planet Hemp e Emicida convidando DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael. Em seguida, haverá um tributo especial ao músico, considerado um dos maiores bateristas do mundo. De acordo com a polícia colombiana, Hawkings foi encontrado morto por um integrante da banda nesta sexta-feira, 25, em um quarto de hotel em Bogotá, Colômbia, onde eles se apresentariam.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas de acordo com um relatório feito pelas autoridades colombianas, obtido pelo jornal El Tiempo, foram encontradas substâncias alucinógenas no local onde o baterista foi achado. O músico já havia sofrido uma overdose de heroína em 2001 durante uma viagem a Londres, na Inglaterra, e falava abertamente sobre isso. Hawkins falava que após a overdose sua vida havia mudado e ele havia adquirido hábitos mais saudáveis.

Confira abaixo o comunicado oficial do Lollapaloza com a nova atração do festival, que acontecerá neste domingo, 27, às 20h30.

Confira a nova programação de domingo:

1/28 Terno Rei durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 2/28 O cantor Silva convidou o rapper Criolo para dividir o palco com ele no Lollapalooza Brasil (Multishow/Reprodução) 3/28 Lamparina durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 4/28 Fatnotronic durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 5/28 Clarisse Falcão durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 6/28 Rafaella Ballarin, 25 anos, apostou na maquiagem inspirada na série ´Euphoria´, da HBO, para ir no Lollapalooza (Mabi Barros/VEJA) 7/28 Ashiban durante show no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 8/28 A maquiadora Gabriela Galvão e Thais Rico: looks inspirados na série ' Euphoria', no Lollapalooza Brasil (Mabi Barros/Divulgação) 9/28 Jão durante show no Lollapaloza Brasil 2022 (Multishow/Reprodução) 10/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 11/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 12/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 13/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 14/28 Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 15/28 A cantora LP se apresenta no Lollapalooza Brasil 2021 (//Divulgação) 16/28 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 17/28 O público no festival Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 18/28 Temporal transformou gramado do Autódromo de Interlagos em um imenso lamaçal durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 19/28 Pabllo Vittar exibe toalha com o rosto do ex-presidente Lula - (Multishow/Globo/Reprodução) 20/28 O cantor Tico Santa Cruz durante o show do Detonautas no Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 21/28 O público no Lollapalooza Brasil 2021 - (Flashbang/Divulgação) 22/28 O cantor Machine Gun Kelly durante a apresentação no Lollapalooza Brasil - (//Divulgação) 23/28 A cantora Pabllo Vittar durante o Lollapalooza Brasil 2022 (//Divulgação) 24/28 Stand do carro Ônix, da GM, após a queda de parte da estrutura metálica durante o Lollapalooza - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 25/28 Chef Stage do Lollapalooza com restaurantes chiques de São Paulo - (Mabi Barros/VEJA) 26/28 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 27/28 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 28/28 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)