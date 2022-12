Tomorrowland: festival badalado de música eletrônica retorna ao Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O badalado festival de música eletrônica Tomorrowland voltará para o solo brasileiro em 2023. O evento, que já passou por aqui em 2015 e 2016, acontecerá entre os dias 12 e 14 de outubro do ano que vem, em Itu, no interior de São Paulo. O anúncio alçou o nome do festival aos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 21.

Criado em 2005 pelos irmãos Manu e Beers Michael, o festival é tido como o maior evento de música eletrônica do mundo e acontece anualmente. Sua sede original é a pequena cidade de Boom, na Bélgica, que tem cerca de 20 mil habitantes e é tomada por turistas apaixonados pela música eletrônica. Em 2022, após três anos sem edição presencial por causa da pandemia da Covid-19, o Tomorrowland fez seu grande retorno, recebendo mais de 600.000 pessoas durante os três finais de semana do evento.

People of Tomorrow, é hora de se reunir novamente. Prepare-se para um novo capítulo de Tomorrowland Brasil em 2023. A magia está de volta nos dias 12 a 14 de outubro de 2023, em Itu (São Paulo). Inscreva-se em https://t.co/vjOCiHvBo0. By @becksbeerbr pic.twitter.com/ycvGRcVKkO — Tomorrowland Brasil (@TMLBrasil) December 21, 2022

Apesar de seu principal festival acontecer na Bélgica, o Tomorrowland acabou virando um evento sediado em diversos países, como França e Estados Unidos. No Brasil, o evento chegou em 2015 e retornou no ano seguinte com um público de 150 mil pessoas. Novas informações sobre a edição de 2023, como o valor dos ingressos e as atrações do evento, serão divulgadas em breve.