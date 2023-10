Tomorrowland Brasil cancela data do festival após fortes chuvas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A organização do festival de música eletrônica Tomorrowland, que acontece em Itu, interior de São Paulo, cancelou as apresentações desta sexta-feira, 13, após parte da estrutura do evento ser danificada em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na quinta-feira. Segundo o comunicado, o plano é reabrir o evento amanhã, sábado, 14.

Áreas internas do festival, assim como estacionamentos e vias de acesso sofreram danos com o temporal, que também causou alagamento. O Tomorrowland abriu as portas na quarta-feira, 11, e, ontem, virou tema de vídeos irônicos nas redes sociais, nos quais visitantes aparecem dançando no terreno enlameado – condição que rendeu ao evento o apelido de “TomorrowLama”.

Nesta sexta, estavam previstas apresentações de Vintage Culture, Sebastian Ingrosso, Dimitri Vegas e Like Mike e Steve Aoki. Se ocorrer, no sábado o Dj Alok fará o show de encerramento.

