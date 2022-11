Titãs: turnê comemorativa esgota 100.000 ingressos na pré-venda

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A pré-venda para a turnê comemorativa dos 40 anos dos Titãs esgotou em apenas quatro dias todos os 100.000 ingressos disponibilizados. Entre abril e junho de 2023, os sete músicos da formação clássica dos Titãs, Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto, se reunirão pela primeira vez em 30 anos para realizar dez shows da turnê Titãs Encontro.

As vendas gerais iniciam amanhã, ao meio-dia, no site oficial (www.titasencontro.com.br). A celebração, idealizada pela empresa de entretenimento ao vivo 30E e pela Bonus Track Entretenimento, terá início no Rio de Janeiro (28/4), seguido de Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5), Salvador (27/5), Recife (2/6), Fortaleza (3/6), Brasília (7/6), Curitiba (10/6) e com o último show em São Paulo (17/6).

Com o mote “todos ao mesmo tempo agora”, que faz alusão ao disco lançado pela banda em 1991, a turnê também homenageará Marcelo Fromer, que morreu em 2001. Sua filha, a cantora Alice Fromer, também estará na turnê e homenageará o pai. Liminha substituirá o músico na guitarra.

Agenda completa:

28 de abril: Jeneusse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 450,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 340,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 90,00 a R$ 280,00

Ingressos: R$ 110,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 125,00 a R$ 380,00

Ingressos: R$ 45,00 a R$ 380,00.